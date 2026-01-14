Horror en Comodoro Rivadavia: salió a caminar y apareció muerta en los acantilados de la costanera

El cuerpo fue encontrado este miércoles a la madrugada cerca del cerro Chenque. Convocan a una marcha y hay una grave denuncia de la familia.

Valeria Schwab tenia 39 años y había desaparecido el martes a la noche en Comodoro Rivadavia. Foto: El Comodorense.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia se viven momentos de conmoción por el hallazgo del cuerpo de una mujer en la zona de los acantilados de la costanera. La víctima había salido a caminar y horas después apareció muerta.

La mujer fue identificada como Valeria Schwab , de 39 años, quien había salido a caminar el martes a la noche, pero nunca más regresó . La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal , que busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte.

El hallazgo se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles, en un sector frente al Cenotafio , en inmediaciones del cerro Chenque y cerca del antiguo cementerio .

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, con tareas de preservación de la escena y pericias. También se informó que el área permaneció con tránsito restringido durante el operativo.

Screenshot_13

La mujer era buscada desde la noche del martes, cuando su familia radicó una averiguación de paradero al advertir que no regresaba a su casa. De acuerdo con los relatos reconstruidos, Valeria había salido a caminar por la costanera y el contacto se perdió cerca de las 23 horas.

Quién era Valeria Schwab: una vida activa, amigos y rutina de deporte

En Comodoro, Valeria era conocida por su vida social y su rutina vinculada al movimiento y al deporte. Según contaron familiares y personas cercanas, vivía en la zona de Kilómetro 3, entrenaba con frecuencia y solía caminar por el paseo costero como parte de su rutina.

Su hermana, Jessica, relató que era habitual que recorriera la costanera, pasando por sectores transitados por corredores y ciclistas, y que mantenía el contacto con su entorno mientras volvía. “Ella siempre avisaba”, dijo en diálogo con ADN Sur, al explicar por qué la ausencia llamó la atención de inmediato.

Screenshot_11

Valeria se dedicaba a la venta de artículos de perfumería a través de plataformas digitales y también era creadora de contenido. Su círculo de amistades, señalaron, estaba muy ligado al ambiente deportivo de la ciudad.

En el mismo sentido, familiares aseguraron que no tenía conflictos previos y que era “muy querida”, con muchas amistades. Esa descripción se repitió en los mensajes que comenzaron a circular durante las horas de búsqueda y tras conocerse la noticia del hallazgo.

Marcha para pedir justicia y el reclamo por seguridad

Tras el hecho, familiares y allegados convocaron a una movilización para este miércoles a las 18 horas en la plaza de la Escuela N° 83, con el objetivo de pedir justicia y exigir esclarecimiento.

“Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador”, dijo la hermana de la víctima, todavía consternada.

Screenshot_12

Según difundieron, la convocatoria se enmarca en la consigna “Vivas nos queremos” y también busca visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres.

En paralelo, la familia sostuvo públicamente que no descarta un hecho violento y reclamó que se investigue a fondo. También plantearon la necesidad de mejorar la iluminación y la seguridad en sectores del paseo costero que, según denunciaron, quedan a oscuras durante la noche.