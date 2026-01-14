Horror en Comodoro Rivadavia: salió a caminar y apareció muerta en los acantilados de la costanera
El cuerpo fue encontrado este miércoles a la madrugada cerca del cerro Chenque. Convocan a una marcha y hay una grave denuncia de la familia.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia se viven momentos de conmoción por el hallazgo del cuerpo de una mujer en la zona de los acantilados de la costanera. La víctima había salido a caminar y horas después apareció muerta.
La mujer fue identificada como Valeria Schwab, de 39 años, quien había salido a caminar el martes a la noche, pero nunca más regresó. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte.
El hallazgo se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles, en un sector frente al Cenotafio, en inmediaciones del cerro Chenque y cerca del antiguo cementerio.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, con tareas de preservación de la escena y pericias. También se informó que el área permaneció con tránsito restringido durante el operativo.
La mujer era buscada desde la noche del martes, cuando su familia radicó una averiguación de paradero al advertir que no regresaba a su casa. De acuerdo con los relatos reconstruidos, Valeria había salido a caminar por la costanera y el contacto se perdió cerca de las 23 horas.
Quién era Valeria Schwab: una vida activa, amigos y rutina de deporte
En Comodoro, Valeria era conocida por su vida social y su rutina vinculada al movimiento y al deporte. Según contaron familiares y personas cercanas, vivía en la zona de Kilómetro 3, entrenaba con frecuencia y solía caminar por el paseo costero como parte de su rutina.
Su hermana, Jessica, relató que era habitual que recorriera la costanera, pasando por sectores transitados por corredores y ciclistas, y que mantenía el contacto con su entorno mientras volvía. “Ella siempre avisaba”, dijo en diálogo con ADN Sur, al explicar por qué la ausencia llamó la atención de inmediato.
Valeria se dedicaba a la venta de artículos de perfumería a través de plataformas digitales y también era creadora de contenido. Su círculo de amistades, señalaron, estaba muy ligado al ambiente deportivo de la ciudad.
En el mismo sentido, familiares aseguraron que no tenía conflictos previos y que era “muy querida”, con muchas amistades. Esa descripción se repitió en los mensajes que comenzaron a circular durante las horas de búsqueda y tras conocerse la noticia del hallazgo.
Marcha para pedir justicia y el reclamo por seguridad
Tras el hecho, familiares y allegados convocaron a una movilización para este miércoles a las 18 horas en la plaza de la Escuela N° 83, con el objetivo de pedir justicia y exigir esclarecimiento.
“Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador”, dijo la hermana de la víctima, todavía consternada.
Según difundieron, la convocatoria se enmarca en la consigna “Vivas nos queremos” y también busca visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres.
En paralelo, la familia sostuvo públicamente que no descarta un hecho violento y reclamó que se investigue a fondo. También plantearon la necesidad de mejorar la iluminación y la seguridad en sectores del paseo costero que, según denunciaron, quedan a oscuras durante la noche.
