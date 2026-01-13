Desesperada búsqueda de un joven de 28 años que fue a buscar trabajo en Comodoro Rivadavia y no volvió

Salió de su casa en Las Flores el 7 de enero y la familia no sabe nada de él. Su celular está apagado y lo buscan con perros y cámaras.

La desaparición de Diego Ezequiel Serón , un joven de 28 años de Comodoro Rivadavia , mantiene en vilo a su familia y moviliza a la Policía de Chubut, que ya desplegó rastrillajes, análisis de cámaras y tareas de búsqueda con perros adiestrados para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

Según relataron sus familiares, Serón salió de su casa del barrio Las Flores el miércoles 7 de enero por la tarde y no regresó. Ese día, cerca de las 15, se fue apurado porque iba a una entrevista por un trabajo ocasional.

De acuerdo con su padre, se retiró sin mochila ni billetera y únicamente llevaba el celular, que se apagó poco después . Desde entonces no hubo mensajes ni llamadas.

Screenshot_3

La denuncia fue realizada al día siguiente y la causa se tramita como averiguación de paradero, mientras crece la preocupación por el paso de las horas sin novedades. El padre sostuvo que la última conexión del teléfono fue el día anterior y remarcó que no es habitual que Diego se ausente sin avisar.

El entorno familiar también señaló que el joven llevaba una rutina muy marcada: solía moverse en colectivo y repetía el recorrido de la casa al trabajo y del trabajo a su casa. Vecinos del barrio afirmaron no haber visto nada extraño en la jornada de su desaparición.

La última pista y el operativo de búsqueda

En los últimos días, la investigación sumó distintas líneas de trabajo: relevamiento de cámaras de seguridad, recorridas y rastrillajes en varios sectores de la ciudad, y el intento de geolocalizar el celular para determinar el punto donde se apagó. También se hicieron consultas en hospitales sin resultados positivos..

Una de las pistas que se siguió con más fuerza llegó a partir de un testimonio que lo ubicó en el barrio Stella Maris. Con esa información, familiares y policías realizaron recorridas y un rastrillaje por la zona, pero el resultado fue negativo y no se hallaron rastros del joven.

Screenshot_4

La familia, en paralelo, intensificó la difusión del pedido de paradero con panfletos y mensajes en redes sociales y en espacios de trabajo. “No sabemos qué más hacer o dónde más buscar”, dijo el padre en una entrevista radial, al pedir colaboración a la comunidad ante cualquier dato.

También reclamaron evitar versiones sin confirmar. En una publicación, la madre sostuvo que Diego no tiene antecedentes y pidió que no se compartan mensajes que lo señalen como conflictivo o vinculado a delitos.

Serón trabaja desde adolescente en el rubro de la construcción y, hasta fines de diciembre, se desempeñaba en una empresa vinculada a premoldeados de hormigón. Con el parate de fin de año y un retraso en la obra, estaba a la espera de retomar su puesto, y por eso buscaba una changa mientras tanto.

Cómo reconocerlo y a dónde llamar

Al momento de su desaparición, Diego vestía visera azul de Boca, buzo y camiseta azul y amarilla, pantalón jogging negro y zapatillas negras con suela blanca. Mide alrededor de 1,50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro corto.

Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al 297 4082600, llamar al 101 o acercarse a la comisaría más cercana.