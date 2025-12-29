Jubilados desaparecidos en Chubut: el ADN de la camioneta casi descarta la hipótesis de un delito

Las pericias genéticas en la Toyota Hilux hallada el 17 de octubre solo identificaron material biológico de Pedro y Juana, sin ningún tercero a bordo.

La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia, fue hallada en el barro en una zona inhóspita de Chubut, cuatro días después de iniciada la búsqueda.

Este lunes, en Chubut trascendieron los demorados resultados de los análisis forenses practicados sobre la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79) , la pareja de jubilados que desapareció hace más de dos meses en un lugar inhóspito, cercano a Comodoro Rivadavia.

El vehículo fue encontrado abandonado en la zona de Rocas Coloradas , un área inhóspita próxima a Camarones , el pueblo costero al que la pareja se dirigía a pasar unos días de descanso y nunca arribó.

Las pericias genéticas procesadas en el Laboratorio Regional Forense de la Procuración Fiscal arrojaron un dato fundamental: las muestras analizadas, aunque de baja calidad y con un procesamiento que demandó 40 días , únicamente revelaron patrones de ADN correspondientes a Kreder y Morales .

Una fuente vinculada a la investigación, que participó desde el inicio del operativo de búsqueda, confirmó la información al portal ADNSUR. Lo más trascendente del dato es prácticamente descarta que se haya tratado de un delito que terminó con un crimen, y apunta hacia una desaparición.

Aunque ninguna hipótesis queda completamente desechada, la ausencia de terceros en los estudios fortalece la teoría de que la pareja se desorientó en el paisaje hostil.

Lo curioso es que el resultado de las pericias conocido este lunes apaga ciertas alertas, pero al mismo tiempo multiplica las incógnitas. Si no fueron víctimas de un delito, ¿qué les pasó a Pedro y Juana? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen ni hay un solo rastro que permita reconstruir lo sucedido?

Larga espera de los resultados de ADN

En su momento, el fiscal a cargo del caso, Cristian Olazábal, aclaró que el largo tiempo que se tarda para tener resultados de una pericia de este tipo tiene que ver con que en el Laboratorio “se canalizan rastros de todas las investigaciones de la provincia”.

El funcionario a cargo de la investigación también respondió a algunas críticas en cuanto a cómo se había preservado el lugar en el que fue hallada la camioneta y supuestas alteraciones antes de la toma de muestras para el estudio. “La camioneta fue custodiada toda la noche por el propio ministro de Seguridad hasta que llegó Criminalística. Las imágenes que circularon fueron posteriores”, aseguró.

Y agregó: “Se han dicho varias cosas, pero yo no tengo que darle explicaciones a ninguna persona que se dedique al periodismo o a ventilar rumores falsos. Se las doy a la familia”, aclaró el fiscal.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre en Chubut.

Justamente, los resultados del ADN eran esperados con urgencia por los familiares de Pedro y Juana, quienes en reiteradas oportunidades cuestionaron la demora en obtenerlos, aunque siempre explicaron que respetaban los plazos judiciales.

Para los allegados, la teoría de que la pareja se hubiera internado voluntariamente por un recorrido tan riesgoso nunca tuvo sentido. Menos aún que hubieran descendido del vehículo y que lo hayan abandonado.

"Nos cuesta creer que papá y Juana hayan decidido avanzar por un camino imposible de transitar. Ante el primer obstáculo, con la edad de ellos, hubiesen vuelto atrás. También nos cuesta creer que se hayan bajado a caminar. Pero como no hay nada, no podemos descartar ni afirmarlo. Estamos en el aire", expresó Laura Kreder, hija de Pedro, a principios de diciembre, cuando se esperaba que estuvieran listos los resultados de ADN que recién ahora se conocen.

"Lamentablemente no tenemos absolutamente nada nuevo… Estamos como el primer día", repetía en aquel momento, cuando ya habían transcurrido casi dos meses desde que su padre y la pareja habían sido vistos por última vez, el 11 de octubre, cuando salieron de Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones, para una escapada de fin de semana que nunca pudieron concretar.

El último registro de los jubilados

La mañana del sábado 11 de octubre, la Toyota Hilux de Pedro Kreder fue registrada por cámaras de seguridad cerca de Caleta Córdova, avanzando hacia el norte, aparentemente rumbo a Camarones. Ese registro visual constituye el último rastro confirmado de la pareja. Juana y Pedro, ambos caracterizados por ser cautelosos y evitar riesgos, no volvieron a dar señales de vida.

La zona de Rocas Coloradas, con su terreno agreste y escarpado, repleto de cañadones profundos y suelo inestable, se transformó en el centro del enigma. Familiares y amigos esperaban su regreso esa misma noche, pero solo llegó el silencio.

La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados que llevan 19 días desaparecideos en Chubut. La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados que son buscados en Comodoro Rivadavia.

El lunes 13 de octubre, la preocupación se intensificó. Las familias intentaron comunicarse con ellos, pero los teléfonos estaban apagados. Aldana Botha, hija de Juana, publicó un mensaje desesperado en redes sociales: "Necesito dar urgente con el nombre completo o dirección de este señor o con algún familiar de él. ¡Sé que le dicen Beto y que vive en Ciudadela, Comodoro Rivadavia! Sin ánimos de bardear ni nada, solo necesito ubicarlo porque está con mi mamá y necesito ubicarla a ella ya. Por favor, ayuda".

Las hijas de la jubilada no conocían a su nueva pareja. Y el posteo se viralizó en cuestión de horas, movilizando a la comunidad de Comodoro y Patagonia. Ese mensaje marcó el inicio oficial de la búsqueda, con las denuncias formales ante la policía.

Cuatro días más tarde del inicio de la búsqueda, el viernes 17 de octubre, un operativo localizó la Toyota Hilux abandonada en el Cañadón de Visser, al norte de la ciudad, en Rocas Coloradas. El vehículo estaba en una zona desolada de difícil acceso, cerrado con cierre centralizado y sin señales evidentes de violencia. No obstante, presentaba indicios confusos, como objetos dispersos que alimentaron las primeras hipótesis.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia La búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut involucró cuantiosos recursos, pero en más de dos meses, no se logró una sola pista clara.

Los familiares rechazaron categóricamente que Juana y Pedro hubieran elegido ese camino por decisión propia. "Evitaban lugares riesgosos y preferían rutas seguras", coincidieron las hijas de ambos. Los investigadores barajaron un posible accidente geológico —desmoronamiento del terreno— o un desperfecto mecánico que los habría obligado a caminar y perderse.

Desde el hallazgo del vehículo, se desplegó un megaoperativo. Los rastrillajes en Puerto Visser abarcaron extensas cuadrículas por mar, tierra y aire: drones con cámaras térmicas e inteligencia artificial, helicópteros, avionetas, perros rastreadores de Bahía Blanca, buzos tácticos, GEOP, Bomberos de Trelew, Policía Montada y División Búsqueda de Personas.

La última noticia respecto al operativo había sido la oferta de una recompensa de 10 millones de pesos para quien aportara información que permitiera dilucidad el misterio. Ni siquiera eso ayudó hasta el momento. Como tampoco aporta certezas el esperado análisis de ADN.