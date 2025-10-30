Se conoció el video de la camioneta de los jubilados desaparecidos en Chubut: no los seguía nadie

Trasendió el último rastro, registrado el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia , cuando la pareja salió rumbo a Camarones. A 19 días, no hay otra pista.

La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados que son buscados en Comodoro Rivadavia.

cuando se cumplen 19 días sin novedades de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) , los jubilados desaparecidos en Chubut mientras viajaban de Comodoro Rivadavia a Camarones , este jueves se difundió el video que, aún hoy, pese a los esfuerzos para encontrarlos, sigue siendo el único rastro concreto de la pareja.

El registro, captado por cámaras de seguridad , mostraría a ambos trasladándose en su camioneta, que -según se le en los datos de la cámara de vigilancia- fue tomado en el cruce de las avenidas Italo Dell'Oro y Pietrobelli , en la ciudad petrolera, el 11 de Octubre de 2025 a las 9:40 de la mañana .

En la secuencia, se observa pasando por la ruta a velocidad normal a la camioneta Toyota Hilux gris de Pedro, que seis días más tarde, cuando los familiares ya habían denunciado la desaparición , fue hallada en Punta Colorada, una zona de difícil acceso y muy complicada. Estaba encajada en un verdadero barrial .

Luego de esa mañana en la que salieron de viaje, no hubo más noticias de los jubilados y llegó la denuncia que puso en marcha la búsqueda. La camioneta fue encontrada el 17 de octubre, cerrada con llave y sin nadie en el interior.

El vehículo se localizó a unas dos horas de camino de Caleta Córdova rumbo a Camarones, en una zona muy complicada para transitar. Estaba encajada en un camino arcilloso y agreste, similar a un pantano.

Apareció un video de la camioneta de los jubilados desaparecidos en Chubut - no los seguía nadie

La combinación de este terreno con cierta humedad ambiental —producto de precipitaciones o de la cercanía al mar— genera un fango que dificulta en extremo la circulación, debido a la alta propensión a resbalar.

Por otro lado, retirar la Toyota del lugar llevó varios intentos, y recién lograron hacerlo tres días después de su hallazgo. El clima, con copiosas precipitaciones, tampoco ayudaba.

La camioneta de los jubilados, sin nadie al acecho

En el video de las cámaras de seguridad de Comodoro que se conoce ahora, registrado el día que Pedro y Juana iniciaron un viaje de descanso del que nunca volvieron, hay un detalle para nada menor: según fuentes de la investigación, el análisis inicial de las imágenes no revela que la camioneta fuera seguida por otros vehículos, según revela ADNSUR, que tuvo acceso a las imágenes y las hizo públicas este jueves.

El dato es sustancial porque, pasados varios días del infructuoso operativo, en una llamada anónima a emergencias, una persona informó que creía haber visto a Pedro y a Juana en un lugar cercano en el que estaban asaltando a turistas.

Ese testimonio le dio un giro a la investigación y hasta el propio ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, dijo públicamente días después que en aquel momento la hipótesis más fuerte era que los dos jubilados habían sido víctima de un delito que salió mal y terminó en homicidio.

La teoría, como casi todo lo que fue surgiendo -y surge- en la investigación, tuvo poco tiempo de vida. Unos días después, trascendió que a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona que habían señalado en la denuncia por asaltos, las dos personas que habían sido atacadas no eran las buscadas.

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

Algo similar había pasado con cada indicio previo. Primero fueron fogatas recientes en la zona donde apareció la camioneta, que luego no condujeron a nada, o se comprobó que habían sido hechas por pescadores. Poco después, unas huellas que, se verificó más tarde, pertenecían a unos runners que habían estado en la zona.

Todo lo que daba alguna esperanza, antes o después se desvanecía. En ya casi tres semanas de búsqueda, con momentos de un enorme despliegue, no hay un solo rastro concreto más allá del video que se difundió hoy.

De todos modos, la posibilidad de que la pareja haya sido víctima de un delito (otro diferente al denunciado) es por el momento una de las dos explicaciones plausibles que manejan los investigadores, más por deducción que por pruebas concretas.

La hipótesis del accidente en una zona difícil de Chubut

La otra es la de que hayan sufrido un accidente. Una de las posibilidades que se manejó en este caso, es terrible: que, moviéndose a pie, hayan caído en sumideros o dolinas naturales en el Zanjón de Visser, el área remota e inhóspita donde apareció su camioneta abandonada.

"Son pequeños orificios que vienen a ser como la huella hídrica del lugar, un agujerito que penetra en la tierra y que por debajo se producen cavernas o cárcavas", les explicó a los rescatistas el experimentado baqueano del lugar que participó en la búsqueda.

"Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento uno puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen", agregó.

Pero más tarde -una vez más- hubo señales en contrario. Luis Zúñiga, un neuquino que es experto en rescates tácticos y viajó especialmente para colaborar en los rastrillajes, informó que había recorrido el lugar donde quedó encajada la camioneta y no vio uno solo de estos sumideros. "Están a muchos kilómetros de allí", aseguró.

Búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut - comodoro rivadavia El operativo de búsqueda de Pedro y Juana en Chubut.

Como en el caso del posible delito, más por especulación que por otra cosa, la idea de otro tipo de accidente tampoco se ha descartado. Las condiciones geológicas, sumadas al aislamiento extremo de Rocas Coloradas, donde no hay señal de celular, ni tránsito, ni refugios cercanos, hacen del área un escenario de alto riesgo.

Esto se acrecienta en caso de personas inexpertas, como Pedro y Juana, que llegaron al lugar por un camino que, aún hoy, no se entiende por qué tomaron: optaron por la ruta 1, en lugar de ir por la ruta 3 y empalmar con la 71.

Es otro de los muchos misterios que siguen rodeando un caso que, por el momento, sigue lejos de encontrar respuesta, mientras dos familias esperan alguna ya con pocas esperanzas y mucha angustia.