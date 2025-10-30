Dirigente de la CGT sobre la reforma laboral en LM Play: "Busca retroceder cien años"

El secretario administrativo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) criticó duramente la propuesta del Gobierno.

El dirigente sindical Andrés Piumato , secretario administrativo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) e integrante de la CGT , advirtió que el nuevo proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “apunta a retroceder cien años en materia de derechos laborales”.

En diálogo con el programa Bajá la Data de LM Play , Piumato cuestionó los lineamientos generales de la iniciativa oficial al considerar que “introduce jornadas de 12 horas, salarios variables y convenios por empresa” , medidas que —según dijo— “precarizan el empleo en lugar de mejorarlo”.

“El gobierno tiene legitimidad, pero impulsa medidas que van contra los derechos laborales. La CGT debe defenderlos combativamente, pero también proponer un modelo de desarrollo, producción y trabajo”, sostuvo.

Piumato, quien se encuentra recorriendo la región patagónica, participó de encuentros con trabajadores judiciales en General Roca, Neuquén y Zapala, y completará su agenda en Bariloche, junto a su padre Julio Piumato, secretario general del gremio judicial federal.

Embed

Claves del proyecto de reforma laboral

El proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional introduce una serie de cambios estructurales que apuntan a modificar el régimen de trabajo vigente en la Argentina. Según trascendió, entre sus principales ejes, se contempla la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas diarias y la posibilidad de negociar convenios por empresa o de manera individual, dejando de lado la negociación colectiva por rama de actividad, amparada en las centrales sindicales.

Otro de los puntos neurálgicos es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obligaría a renovar los acuerdos laborales cada tres años. También se prevé la creación de un fondo de cese laboral que reemplazaría al actual sistema de indemnizaciones por despido, con el argumento de reducir los costos judiciales y previsibles para las empresas.

ANDRES PIUMATO

Además, el texto plantea cambios en los regímenes de licencias, aportes y contratación, con el objetivo de simplificar las relaciones laborales y promover la formalización del empleo. Desde el Ejecutivo, la medida se justifica en la necesidad de “modernizar las condiciones de trabajo” y “aumentar la competitividad”.

Sin embargo, desde los sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que la iniciativa implicaría una pérdida de derechos adquiridos y una mayor precarización del empleo, al debilitar la negociación colectiva y ampliar la discrecionalidad empresarial.

El reclamo de los judiciales de la Nación

En el marco de su visita a la región, Piumato también se refirió a la situación de los trabajadores judiciales y a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, al que calificó como “el Código de la improvisación”.

“El cambio buscaba agilizar la justicia, pero se aplicó sin escuchar a los trabajadores ni fortalecer la estructura. Faltan herramientas, personal y presupuesto”, explicó.

Andrés Piumato, Reforma laboral

En materia salarial, señaló que los judiciales nacionales acumulan una pérdida del 29,2% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, pese a las recomposiciones parciales. “Los aumentos no alcanzan a cubrir la inflación, mientras la carga laboral crece”, sostuvo.

El dirigente criticó además las restricciones presupuestarias que afectan al sistema judicial y consideró que el Estado “debe garantizar condiciones edilicias, tecnológicas y humanas para una justicia eficiente y al servicio de la ciudadanía”.

“Estamos para escuchar a los compañeros y fortalecer la unidad sindical en un contexto donde se discuten temas centrales para los trabajadores”, concluyó el dirigente.