A toda velocidad y contrarreloj: se descompensó en el colectivo y el chofer desvió su ruta hacia una clínica

El colectivero del Pehuenche no la pensó dos veces y se dirigió a Leben Salud para la asistencia. Fue escoltado por un patrullero.







El chofer del colectivo reaccionó rápido ante la urgencia.

Una situación de emergencia se vivió este jueves a bordo de una unidad de la Línea A del Pehuenche, cuando una pasajera se descompensó mientras el colectivo circulaba por la Ruta Nacional 22, a la altura del barrio Ceferino de Cipolletti. Todo quedó grabado con el celular un pasajero.

Ante el cuadro, el chofer, identificado como Germán, decidió desviar el recorrido habitual para trasladar a la mujer hasta la clínica Leben Salud, ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

Durante el trayecto, se cruzaron con un patrullero en una de las esquinas, por lo que comenzaron a tocarle bocina. Cuando este se detuvo, una joven dio aviso a los efectivos policiales que circulaban a bordo del móvil policial. Ante la situación apremiante, escoltaron al colectivo hasta el establecimiento de salud para facilitar el paso entre el tránsito.