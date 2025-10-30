Emiten alerta por una nueva plaga en la Patagonia: cuáles son las provincias afectadas

La expansión endémica amenaza los pastizales naturales y la producción agropecuaria en distintas zonas del sur del país.

Tucura Sapo, una plaga que se expande por la Patagonia y que genera alerta en toda la región.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la Alerta Fitosanitaria en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la detección y expansión de la Tucura Sapo (Bufonacris claraziana), un insecto endémico que en los últimos años mostró una importante proliferación en la estepa patagónica.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el número 816/2025 , tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y busca fortalecer las acciones de control, prevención y vigilancia frente a esta plaga, que pone en riesgo la base productiva de pequeños productores, agricultores familiares y comunidades rurales.

“El avance territorial de la Tucura Sapo representa una seria amenaza para los pastizales naturales y la producción agropecuaria de la región”, advirtió el SENASA en el documento oficial.

Declaran emergencia por una nueva plaga en la Patagonia

Una amenaza endémica de la Patagonia

La Tucura Sapo es un insecto herbívoro polífago, es decir, que se alimenta de una gran variedad de plantas, entre ellas gramíneas y leguminosas. Su presencia se extiende desde el sur de Río Negro hasta el sur de Santa Cruz, y su ciclo biológico está perfectamente adaptado al clima patagónico: los huevos permanecen bajo tierra durante el otoño e invierno, mientras que las ninfas emergen hacia fines de la primavera o comienzos del verano.

En su etapa adulta, estos insectos pueden formar agrupamientos densos que consumen extensas superficies de pasturas naturales, afectando tanto la vegetación nativa como la producción ganadera.

Si bien no transmite enfermedades ni representa riesgo para humanos o animales, la Tucura Sapo puede ocasionar daños severos en los campos, especialmente en los pastizales naturales y cultivos forrajeros que sostienen la economía regional.

Denuncias obligatorias y control en el territorio

El SENASA dispuso que toda persona que detecte ejemplares —ya sean huevos, ninfas o adultos— deberá notificarlo de inmediato al organismo sanitario. Asimismo, los productores están obligados a realizar tareas de control con productos fitosanitarios autorizados y permitir el ingreso de agentes oficiales para las tareas de fiscalización.

Para coordinar las acciones en el territorio, el organismo nacional creó la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia (MTP), que integrará a representantes del INTA, los gobiernos provinciales, universidades y entidades del sector privado. El objetivo es unificar estrategias de monitoreo y control y fortalecer la cooperación técnica frente a esta amenaza.

Antecedentes y monitoreos recientes

El fenómeno no es nuevo. En 2020 ya se había declarado una emergencia, y en 2022 una alerta preventiva, debido al aumento poblacional de la especie y los daños registrados en los campos de la región.

El Programa Nacional de Langostas y Tucuras, vigente desde 2019, viene monitoreando la situación junto al INTA y las provincias patagónicas. Este año, los relevamientos confirmaron nacimientos en áreas de Río Negro y Chubut, y el Comité Patagónico por Tucuras anticipó nuevos focos durante el invierno de 2025.

Las autoridades alertaron que, de no actuar a tiempo, la plaga podría extenderse hacia zonas aledañas, generando pérdidas económicas y ambientales significativas.

“Una explosión poblacional muy grande”

El ingeniero agrónomo Giovanni Di Lillo, director de Agricultura del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, explicó en una entrevista con LU12 AM680 que en 2024 “ya fue muy marcada la presencia de este insecto en la zona de la pampa alta”. Según señaló, la población de Tucura Sapo tuvo “una explosión muy grande” y en algunos sectores de Chubut “ya comenzaron a controlarla”.

“Son insectos herbívoros que devoran toda la vegetación que aprovecha el ganado, un competidor muy fuerte que deja el campo dañado para la producción ganadera”, detalló Di Lillo.

Además, indicó que los controles son más efectivos en la etapa ninfal, cuando las tucuras son pequeñas, ya que los productos fitosanitarios actúan con mayor eficacia. En cambio, en su estado adulto, los tratamientos resultan más complejos y costosos.

Por último, destacó la importancia de la colaboración entre productores y organismos técnicos: “Estamos trabajando en conjunto con SENASA e INTA para elaborar un mapa de relevamiento que permita trazar estrategias de control más precisas”.

Una especie adaptada y resistente

La Tucura Sapo no vuela, sino que camina y salta, lo que la diferencia de las langostas. Sin embargo, su capacidad de desplazarse en grupo y de sobrevivir en condiciones adversas, incluso llegando a alimentarse entre ellas cuando escasea la vegetación, la convierte en una plaga especialmente difícil de controlar.

Por estas razones, el SENASA insiste en la detección temprana y el trabajo coordinado con todos los sectores involucrados para mitigar su impacto en la economía patagónica y proteger la sustentabilidad de los sistemas productivos de la región.