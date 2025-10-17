Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: las hijas de la mujer no conocían al novio de su mamá

Una de ellas contó que si bien estaban al tanto de la relación, ni siquiera sabían el nombre de él. Siguen los rastrillajes en las zonas de Ruta 1, Caleta Córdova y Camarones.

Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

Aldana Botha, una de las hijas de Juana Inés Morales (69), confirmó que ni ella ni su hermana conocían a Pedro Alberto Kreder (79) y que la relación entre ambos era reciente. Los dos jubilados son buscados intensamente, salieron de Comodoro Rivadavia el pasado sábado 4, presuntamente con destino a la cercana localidad de Camarones, también en la provincia de Chubut , y desde entonces no hay información de ellos.

“No sabía ni su nombre , por eso hice una publicación en redes sociales de la camioneta de él, para tener datos. Mi mamá no se iba nunca de la ciudad sin avisar", explicó Aldana.

“Mi mamá le dejo un mensaje a mi hermana de este viaje imprevisto a Camarones . Yo la vi el jueves y no me comentó nada del viaje. El lunes mi mamá tenía que volver a trabajar, tenía que hacer trámites y eso lo dejó manifestado, fue muy clara en eso”, aseguró la hija de la mujer desaparecida.

“Nosotras no conocíamos a Alberto”, dijo en referencia a ella y su hermana. “Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba conociendo a alguien, pero no sabía ni su nombre. La imagen que está circulando de la camioneta es del sábado a la mañana en (el barrio comodorense de) Caleta Córdova”, agregó, en declaraciones que le realizó a Radio Jornada.

Rastrillajes en Comodoro Rivadavia y alrededores

Este viernes comenzaron durante la mañana los rastrillajes por tierra y aire, con camionetas y aeronaves, partiendo de la zona de Caleta Córdova, donde se registró la última señal del celular de Juana Inés.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia

A partir del mediodía también está previsto que el Grupo 4x4, una organización que realiza paseos por la zona, inicie una recorrida por la Ruta Provincial 1, por donde se cree que pueden haber pasado los jubilados con la camioneta de Kreder.

La agrupación ya realizó un rastrillaje durante este jueves, sin resultados positivos.

La Ruta 1 es una ruta provincial que recorre casi de extremo a extremo la costa de Chubut, con algunos tramos de asfalto y la mayor parte de ripio. Recorre sectores de arena, pantanos y rocas.

"Un terreno traicionero y sin señal"

“Vamos a recorrer toda la Ruta 1, bajando en los lugares donde podamos, porque es una zona muy complicada: arriba parece arena seca, pero cuando metés una rueda se entierra la mitad de la camioneta”, indicó Rodrígo Sánchez, integrante del Grupo 4x4.

La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados que son buscados en Comodoro Rivadavia

“Somos cuatro camionetas preparadas para meterse en los zanjones y zonas difíciles”, detalló. Y enfatizó que el lugar que recorrerán se trata de “un terreno traicionero y sin señal de celular”.

En ese sentido, Botha solicitó ayuda a quien tenga vehículos para transitar la zona como motos de cross, 4x4, drones, “todo sirve para la búsqueda”.

La imagen de la camioneta Toyota Hilux con patente NSP455 que Aldana publicó en sus redes sociales junto con su pedido de ayuda fue captada por una cámara de seguridad de una estación de servicio de Caleta Córdova. Se estima que en ese momento los dos jubiltados estaban iniciando su viaje hacia Camarones.