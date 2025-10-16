Ataque a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia: para la fiscal, iban a matar a los miembros de una familia

Se dictó prisión preventiva para los nueve detenidos y se los imputó por tentativa de homicidio. Los dos disparos que no salieron.

La Justicia de Chubut dictó prisión preventiva a los nueve imputados por el ataque a balazos a la Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia minutos antes de que comenzara un juicio por homicidio.

Además, en la audiencia de control de detención, la fiscal a cargo de la acusación afirmó que, de acuerdo con la investigación preliminar, los detenidos tuvieron el objetivo de matar a los familiares de la víctima del caso que se estaba por juzgar.

De acuerdo con lo que informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los imputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

Los nueve habían sido detenidos este lunes después de un tiroteo contra el frente de la Oficina Judicial donde estaba por comenzar una audiencia en la causa por el homicidio de Matías Nieves, integrante de una conocida familia del hampa de Comodoro Rivadavia que fue asesinado en enero último.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia Matías Nieves fue asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia. El lunes se iba a realizar una audiencia por su homicidio.

Si bien huyeron en la misma camioneta tipo furgón en la que habían llegado hasta el lugar, la Policía los interceptó y arrestó poco después, a unos tres kilómetros de distancia.

Comodoro Rivadavia: así fue el ataque

Este miércoles por la tarde, la fiscal general Andrea Rubio realizó la acusación por “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño”, en calidad de coautores, y la jueza Raquel Tassello dictó la prisión preventiva para todos por un plazo inicial de dos meses.

La fiscal Rubio sostuvo que los nueve integrantes del clan delictivo habían acordado “que darían muerte a los integrantes de la familia Nieves, en virtud que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves”.

A las 7.42 del lunes -de acuerdo con el relato de la fiscal- llegó la camioneta a la esquina de Portugal y Sámper López, a unos 50 metros de la entrada de la Oficina Judicial. Casas era quien iba manejando, con Brenda Rua en el asiento de acompañante.

Los otros siete iban atrás. Llevaban una pistola calibre 22 largo, una Bersa y una Tauro calibre 9 milímetros “cargadas y en inmediatas condiciones de uso”, señaló la Fiscalía.

Huida y captura

Vera, Rua y Hernández bajaron del utilitario y se dirigieron por la avenida Portugal a provocar a los familiares de Nieves que iban a la audiencia, que debía comenzar a las 8 de la mañana.

Cuando los integrantes de la familia Nieves pasaron junto al furgón, Arca bajó empuñando una de las armas y gatilló dos veces, pero los disparos no salieron. Reyna también descendió, armado, y ambos empezaron a correr hacia la esquina mientras disparaban sus pistolas.

Sin haber causado más que daños materiales, los agresores reingresaron a la camioneta y se dieron a la fuga. Alertada del hecho por los agentes de guardia en la Oficina Judicial, la Policía puso en marcha un rápido operativo cerrojo y el vehículo fue interceptado a unas 30 cuadras de distancia, en la esquina de Mitre y Grecia, muy cerca de la Ruta 3.

La fisacl consideró a los nueve imputados como probables coautores del hecho, ocurrido “en cuasi-flagrancia”, y la jueza dictó la prisión preventiva por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y por la gravedad del episodio.