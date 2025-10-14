Comodoro Rivadavia: balearon el frente la Oficina Judicial cuando se realizaba una audiencia por un homicidio

Tras un operativo cerrojo, la Policía de Chubut detuvo a nueve personas. "Puede haber relación con el juicio", señaló el jefe de la Unidad Regional.

Nueve personas fueron detenidas este martes en Comodoro Rivadavia tras un ataque con armas de fuego a la Oficina Judicial Penal de esa ciudad de la provincia de Chubut , que se produjo mientras se llevaba a cabo una audiencia en una causa por homicidio.

El tiroteo coincidió con el día en que se desarrollaba la audiencia preliminar por e l asesinato de Matías Nieves, integrante de una familia conocida por su participación en varios hechos delictivos y enfrentamientos entre bandas.

“A las 8.15, en circunstancias en que se estaba dando inicio a una audiencia por homicidio, dan cuenta de que había pasado un vehículo utilitario y producido disparos con armas de fuego”, confirmó Luis Cocha, jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia.

Según detalló Cocha, el personal policial de la Oficina Judicial ubicada en la esquina de la avenida Portugal y Monesñor de Andrea fue el que alertó inmediatamente sobre la situación. En esas circunstancias “se hizo un operativo cerrojo con personal que estaba cubriendo servicio en una escuela”, añadió.

Comodoro Rivadavia: "Esto recién comienza"

Finalmente, la camioneta fue interceptada y detenida en la esquina de Grecia y Mitre, a unos tres kilómetros de la Oficina Judicial.

Además de los arrestos, se secuestró la camioneta de alta gama y tres armas de fuego.Cocha subrayó que no hubo resistencia significativa ni tiempo para reaccionar por parte de los ocupantes del vehículo, lo que facilitó su detención rápida.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia

“Esto recién comienza así que tenemos que ver las causales del hecho y la identidad de la gente que está detenida en este momento en la comisaría”, explicó el jefe policial. “Como hipótesis, podemos decir que puede llegar a tener relación con el juicio”, consideró.

El caso que se estaba juzgando es el homicidio de Matías Nieves, quien el 24 de enero fue asesinado a tiros en la intersección de Avenida Rivadavia y Pasaje San Antonio, en el barrio Jorge Newbery.

Dos homicidios, enfrentamientos y amenazas

Según contaron fuentes policiales, Nieves -quien contaba en su prontuario con una causa por homicidio- se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por al menos un joven que le disparó en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Durante esa misma noche, el principal sospechoso del crimen, identificado como Agustín Vera, de 21 años, fue detenido y quedó en prisión preventiva, después de haber intentado una huida en una camioneta Toyota Hilux que concluyó rápidamente cuando debió detenerse a cargar combustible en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino situada en el cruce de la Ruta 3 y la Ruta 25.

Un mes más tarde, el 27 de febrero, Jorge Nieves, integrante de la misma familia que Matías y de frondoso prontuario, fue asesinado en el barrio Quirno Costa. Días después su presunto homicida, Mauro Pavei, se entregó. La familia de Pavei denunció amenazas y la vivienda del imputado fue incendiada.

Jorge Nieves, a su vez, estaba cerca de declarar en el marco de la causa por un homicidio cometido en 2009, del que estaba acusado.

Tras este crimen, la Policía de Comodoro Rivadavia debió establecer patrullajes y consignas permanentes en el barrio, por los constantes enfrentamientos y amenazas entre presuntas bandas familiares.