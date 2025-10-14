Chubut: la familia de Diego Danese aceptó que la mujer alcoholizada y drogada que lo atropelló no vaya presa

Pactó con la defensa una pena de cumplimiento condicional. Este jueves, la Justicia de Puerto Madryn definirá si homologa el acuerdo.

Diego Danese fue embestido en las primeras horas del 30 de enero en la ruta provincial 1 de Chubut, en Puerto Madryn.

Los familiares directos de Diego Danese aceptaron que se le aplique una condena de prisión en suspenso a Sofía Arnoldi, la mujer que, estando fuertemente alcoholizada y bajo los efectos del cannabis, lo atropelló en Puerto Madryn, provincia de Chubut , causándole la muerte.

Kamila Danese y Carla Bonicatto, hija y ex pareja de Danese, respectivamente, efectuaron a través de su abogado, Francisco Castagnoli, un pedido conjunto con el defensor de Arnoldi y la Fiscalía, para que la imputación de homicidio culposo agravado se trate en un juicio abreviado.

El acuerdo entre la querella, la defensa y la fiscalía contempla una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para la acusada. Ahora, el juez deberá definir si homologa el acuerdo, en una audiencia que se realizará este jueves en la Oficina Judicial de Puerto Madryn.

El delito de homicidio culposo agravado por el cual se la juzga a Arnoldi contempla una pena de tres a seis años de prisión, por lo cual, si no hubiera un acuerdo de partes homologado por la Justicia, a la imputada le podría haber correspondido una condena de cumplimiento efectivo.

Así fue el accidente

Danese tenía 50 años y murió el 30 de enero de 2025. Esa noche, alrededor de la 1.20 de la mañana, circulaba en bicicleta por la Ruta 1, en las afueras de la ciudad de Puerto Madryn. Habituado a movilizarse en bicicleta, iba con todas las medidas de seguridad necesarias para circular, incluyendo las luces refractarias en la bicicleta y luces intermitentes.

Danese-retrato.jpg Chubut: Diego Danese tenía 50 años.

“Había ido a comer a lo de un amigo. Tenía auto pero, como era responsable, prefería hacer esos seis kilómetros de ida y seis de vuelta en bicicleta”, contaron allegados a la víctima.

En esas circunstancias fue embestido por Sofía Arnoldi, de 37 años, quien conducía un vehículo Mercedes Benz GLC300 en la misma dirección y a muy alta velocidad, según estableció la Fiscalía. Por la violencia del impacto, el ciclista falleció en el lugar, casi instantáneamente.

En los exámenes posteriores se comprobó que la mujer tenía una graduación de 1,88 gramo por litro de alcohol en sangre y que además estaba bajo los efectos del consumo de cannabis.

Por otro lado, los datos de las pericias indicaron que iba conduciendo a gran velocidad, ya que desde el punto de impacto hasta el frenado final de la camioneta hubo una distancia de 65,5 metros.

Por si faltara algo más, según lo que informó la fiscal del caso, Ivana Berazategui, la camioneta Mercedes-Benz no tenía seguro.

Chubut: cómo fue el acuerdo

La muerte de Danese, un docente y fotógrafo muy querido, causó gran conmoción en la comunidad de Puerto Madryn. Incluso, días después de la tragedia, se hizo una bicicleteada en reclamo de Justicia y para pedir a las autoridades cambios en las leyes para sancionar con mayor dureza la imprudencia al volante.

En el acuerdo al que llegaron las partes se contempla el reconocimiento de responsabilidad por parte de la imputada y la imposición de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación especial para conducir automotores por el plazo de cinco años.

Los familiares de Danese prestaron su conformidad mediante la firma del acta de consentimiento.