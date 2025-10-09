Caso Elías Ríos: la familia del bebé que murió en Puerto Madryn pide que el padre acusado vuelva a prisión

El nene murió aplastado por la camioneta de su papá que estaba borracho. El hecho ocurrió en Puerto Madryn.

Elías Ríos, el bebé que murió en el choque en Puerto Madryn.

El abogado de la familia de Elías Mateo Ríos , el bebé de Puerto Madryn, que murió en un terrible accidente automovilístico causado por su padre, anticipó que solicitará que la Justicia de Chubut revoque los beneficios otorgados a Leonardo Ríos, quien está imputado por la muerte del pequeño.

El letrado que representa a Bianca Vargas -la mamá de Elías, que tenía un año y cuatro meses de edad- se refirió también a las pericias que aún falta completar para determinar de manera fehaciente la responsabilidad de Ríos en el hecho que le costó la vida al pequeño.

El accidente vial en el que murió Elías ocurrió durante la madrugada del domingo 28 de septiembre. Leonardo Ríos, de 23 años, manejaba un utilitario Renault Kangoo en el que llevaba a su hijo, de quien estaba a cargo los fines de semana, ya que se encontraba separado de la madre.

Según testigos, iba zigzagueando por la calle. Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control del vehículo y volcó. Elías salió despedido de la Kangoo que, en los tumbos, terminó aplastándolo.

La movilización en Puerto Madryn para pedir justicia para Elías Movilización en Puerto Madryn para pedir justicia por Elías.

Aunque su padre, con ayuda de gente que pasaba por el lugar, logró levantar la camioneta y sacarlo, el bebé murió poco después en el Hospital Zonal de Puerto Madryn.

Lo que dice la querella: "Es un hecho gravísimo"

En los exámenes posteriores se comprobó que Ríos manejaba con una graduación de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado “crítico”.

Si bien fue detenido ese mismo día en el Hospital y se le dictó prisión preventiva por seis meses mientras avanza la causa, posteriormente la Justicia le otorgó domiciliaria para que afronte desde su casa el proceso judicial en el que está imputado.

Esto es lo que pedirá la querella que sea revocado. “Es un hecho gravísimo y tiene que cumplir la preventiva en la cárcel”, señaló Facundo Bonavitta, el abogado que representa a Bianca Vargas.

Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn (1) Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn.

Bonavitta también dijo que están “esperando las pericias por exceso de velocidad” pero, más allá del resultado, solicitarán “el máximo de la pena que contempla el Código Penal”. El letrado destacó que Ríos no sufrió lesiones de gravedad ni estuvo internado.

Por su parte, Vargas contó que su expareja bebía habitualmente pero negó que tuviera problemas de consumo descontrolado. “Tomaba por gusto pero no tenía adicción”, aseguró.

No obstante, opinó: “Creo que si tomás y salís, es porque tenés conciencia de lo que estás haciendo. Nadie lo obligó”.

“Quiero justicia por mi hijo, que pague el padre lo que tenga que pagar”, pidió Bianca.

Puerto Madryn: antes del accidente

La mamá también dio detalles sobre cómo fueron las horas previas al vuelco en el que murió su hijo. “La última vez que estuve con mi bebé fue el sábado a las 17, que lo pasó a buscar su papá“, contó.

El padre solía llevárselo los fines de semana, por el régimen de visitas, desde las 15 del sábado hasta las 14 del domingo.

“Ese sábado yo estaba en la casa de mi hermana. A la 1.47 (del domingo) me llamó mi exsuegra, me dijo que Leandro había tenido un accidente con el nene y que fuera al hospital”, agregó Bianca.

Según contó, Elías ingresó al Hospital de Puerto Madryn alrededor de las 2 y, pese a los esfuerzos de los médicos, su muerte se confirmó una hora después. “Me dijeron que hicieron lo posible por salvarlo”, explicó la mamá.