Puerto Madryn: un portero de escuela a punto de jubilarse ganó $1.800 millones en el Quini 6

A la agenciera que le vendió el boleto le llevó varios días encontrarlo, pero el hombre ya viajó a Rawson para presentarlo y asegurarse el premio.

Un portero de escuela de Puerto Madryn que desde hace años venía jugando la misma combinación de números en el Quini 6 y está muy cerca de jubilarse tuvo finalmente un golpe de suerte que le cambiará la vida: se llevó un premio de $1.800 millones .

El sorteo que acertó se realizó el miércoles de la semana pasada por la noche y la noticia tuvo enorme repercusión en la ciudad del Golfo y especialmente en la agencia Vilar , responsable de la venta del boleto premiado. Pero hubo algunos días de incertidumbre porque desde el establecimiento tuvieron que buscar durante varios días al afortunado apostador para notificarle que había ganado una fortuna.

María Belén Vilar , dueña del local, dialogó este jueves con Seta Tv y relató cómo se desarrollaron los acontecimientos. La jugada afortunada había sido adquirida el lunes previo al sorteo. La agenciera indicó que recibió un mensaje poco después informándole sobre el resultado. Desde el jueves por la mañana, su equipo de colaboradores se abocó a la tarea de identificar y ubicar al apostador.

"Estuvimos viendo quién podía ser, si aparecía o no, intentando contactarlo para que se acerque a cobrar. Incluso dimos datos y notas para que, en caso de que no quisiera venir a la agencia, pudiera hacer el trámite en Rawson, que es otra opción", explicó.

La búsqueda se prolongó hasta el viernes 26 de septiembre por la tarde, cuando finalmente el hombre se comunicó telefónicamente para confirmar que el afortunado era él y tenía el boleto premiado en su poder. Pero por precaución, como suele suceder en estos casos, en ese primer contacto prefirió no revelar su identidad.

Ahora, María Belén confirmó que se trata de un cliente habitual del lugar. Y que finalmente optó por viajar a Rawson para iniciar el proceso para el cobro de manera oficial y completar la totalidad de los trámites administrativos necesarios.

Una vida de trabajo en Puerto Madryn

Más allá del anonimato, ahora se pudo saber que el afortunado trabaja hace años como portero en una escuela de Puerto Madryn y se encuentra en la antesala de su retiro laboral.

"Cuando hablé con él me dijo que ya estaba próximo a jubilarse, 'está ahí nomás', me explicó. Nos puso muy contentos porque justamente pensamos que es alguien que lo necesita y que este dinero le va a venir para ayudarle mucho", celebró la dueña de la agencia, que desde que se supo que vendió el boleto ganador tuvo un aumento importante en la afluencia de apostadores.

Maria Belén - agenciera de Puerto Madryn María Belén, la dueña de la agencia donde el portero de escuela jugó la boleta del Quini 6 que le cambiará la vida.

Respecto a los hábitos de juego del ganador, María Belén reveló que -a diferencia de muchos- en su caso no repite siempre la misma combinación de números, sino que va modificándola, acaso en base a su intuición. Tampoco jugaba religiosamente en todos los sorteos. "Cuando podía venía y hacía su apuesta. Nos dijo que esta boleta no era algo fijo que usaba siempre, sino que la definía cuando tenía la chance de jugar", explicó.

En su caso, entonces, esa forma aleatoria y sin demasiada constancia no fue un obstáculo para obtener uno de los premios más significativos registrados en Madryn.

Boom de apostadores en la agencia del ganador

Del monto total de $1.800 millones, deben realizarse los descuentos impositivos que corresponden tanto al ganador como al establecimiento comercial, que percibe el 1% del valor del premio. "No todo es color de rosa; al igual que al ganador, a nosotros también nos descuentan impuestos", aclaró María Belén.

Más allá de la satisfacción por el premio, la agencia Vilar registró un incremento notable en la cantidad de visitantes y turistas como consecuencia de la difusión del acontecimiento.

"Después de vender el boleto ganador, vino mucha gente porque empezó a decirse que esta agencia trae suerte. Se acercaron turistas, gente de otras provincias que estaba por acá, aprovecharon el momento para jugar y ver qué pasaba", confesó la propietaria.

Hasta ese momento, dijo, habían vendido varios boletos ganadores de premios imortantes, pero pero nunca por una cifra tan elevada.