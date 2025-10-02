Al padre borracho que aplastó a su bebé con la camioneta le dieron domiciliaria porque ya carga con la culpa

Familiares del pequeño Elías, que murió en el accidente, marcharon por Puerto Madryn para pedir justicia. "Él nunca amó a su hijo", afirman.

Bianca “no tiene fuerzas ni para volver a su casa”, dicen sus hermanas, Camila y Candela Vargas. El domingo por la madrugada, Leandro Ríos, expareja de Bianca, manejaba borracho su Renault Kangoo por Puerto Madryn , provincia de Chubut , volcó y Elías, su bebé de un año y cuatro meses que iba con él, salió despedido y murió aplastado por el vehículo.

Ríos, de 23 años, fue detenido el mismo domingo e imputado por “ homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol".

Posteriormente, sin embargo, se le otorgó la prisión domiciliaria para que esté en su casa mientras afronta el proceso judicial.

La familia materna de Elías, que este miércoles llevó adelante una marcha por las calles de Puerto Madryn acompañada por numerosos vecinos, rechaza de plano el argumento que justifica la domiciliaria: la Justicia entiende que, al tratarse de la muerte de su propio hijo, la carga de la culpa que lleva el padre es suficiente para morigerar la medida cautelar.

Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn (1) Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn.

Para los Vargas, esa visión es inaceptable. "Dicen que no fue doloso, que con la culpa alcanza. Pero él nunca amó a su hijo, nunca lo cuidó. Mi hermana perdió lo más grande y nadie se lo va a devolver. Esto no puede quedar así", afirman Candela y Camila.

Puerto Madryn: borracho y a cargo del bebé

El domingo por la madrugada, Ríos llevaba a Elías en su utilitario Renault Kangoo. El joven de 23 años, que está separado de la mamá del bebé, estaba a cargo de él ese fin de semana

Manejaba con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre (puede equivaler a más de dos botellas de vino enteras) según se estableció en el control de alcoholemia posterior. Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control de su vehículo y terminó volcando.

Como consecuencia del vuelco, el bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.

Con ayuda de otras personas que pasaban por el lugar, Ríos logró levantar la camioneta y rescatar a su hijo, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Andrés Ísola de Puerto Madryn por los mismos particulares que participaron del salvataje pero falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

"Que sea responsable de lo que hizo"

“No podemos entender cómo la Justicia le da a él la posibilidad de quedarse en su hogar, mientras mi hermana perdió lo único que tenía en la vida", sostienen.

Las hermanas también le apuntan a la familia del acusado: "Nos piden perdón, pero lo defienden. Le ponen abogados, lo cubren. Mi hermana, en un acto de enorme grandeza, dejó que todos se despidieran en el funeral, incluso la familia de él. Tragó su dolor y permitió que fueran, pero ellos eligieron protegerlo. Eso duele todavía más”.

En medio del dolor y con el vano consuelo de sentirse acompañadas en su reclamo por Elías, Bianca y sus hermanas insisten en que el castigo para el responsable no puede pasar por su propio sentimiento de culpa: "Vamos a pelear por justicia. No queremos venganza, queremos que él sea responsable de lo que hizo. La culpa no devuelve nada. Necesitamos que pague por lo que le hizo a Elías".