Volvieron los boqueteros en Chubut: esta vez intentaron robar una financiera de Puerto Madryn

Como en otras ocasiones, la banda salió desde Trelew, donde este viernes hubo 5 allanamientos en busca de identificar a los autores de un golpe fallido.

El nuevo ataque boquetero en Chubut salió a la luz cuando desde un consultorio psicológico contiguo a la financiera denunciaron que habían encontrado perforaciones en una pared.

Luego de algunos meses sin nuevos casos resonantes, los boqueteros volvieron a ser noticia este viernes en Chubut, luego de que la investigación de un intento de robo con esta modalidad en Puerto Madryn, derivara en cinco allanamientos en la ciudad de Trelew, que aparece casi siempre como el epicentro de este tipo de delito.

Esta vez, los delincuentes pusieron la mira una financiera ubicada sobre avenida Gales al 500 , aunque por alguna razón que se investiga, no lograron consumar el robo.

El intento de hurto se descubrió el 8 de septiembre cuando desde un consultorio psicológico contiguo a la oficina financiera dieron aviso sobre algo que los sorprendió: aparecieron varias perforaciones en las paredes.

Enseguida, la policía concluyó que los atacantes habían elegido ese inmueble ubicado estratégicamente para intentar acceder a su verdadero objetivo.

La Fiscalía abrió inmediatamente una causa por robo agravado en grado de tentativa para dar con los autores del hecho, que hasta el momento no pudieron ser idenbtificados, aunque se espera que los procedimientos de hoy ayuden a orientar la pesquisa.

De hecho, el trabajo previo a cargo de la División Policial de Investigaciones de Trelew logró establecer vínculos entre los sospechosos y las personas que habían alquilado oficinas en el mismo inmueble donde funcionan el consultorio y la financiera atacada. Esa fue la estrategia de los boqueteros para acceder al objetivo.

Lo que no trascendió es si existe alguna hipótesis de que fué lo que impidió a los delincuentes consumar el robo. Sí se sabe que pudieron comprobar que, para cubrir sus movimientos, los intrusos cortaron la fibra óptica de la ciudad de modo de interrumpir la conexión con cámaras de vigilancia y otros dispositivos que pudieran delatarlos.

Cinco allanamientos en Chubut

Igualmente, no pudieron evitar dejar rastros por el lado de los alquileres que hicieron para acceder al consultorio.

Esos indicios llevaron este viernes por la mañana a que la jueza Patricia Reyes autorizara cinco allanamientos simultáneos en Trelew, ciudad desde donde habría partido la banda.

Los operativos se desarrollaron en domicilios de las calles Soldado Ortega, Cacique Nahuelpan, Gran Malvinas, Mitre Norte y José Rucci.

Boqueteros financiera Puerto Madryn - allanamiento en Trelew Uno de los procedimientos realizados este viernes en Trelew.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos, herramientas y otros elementos considerados de interés para el caso. También se autorizó la requisa de dos vehículos vinculados a la investigación.

Los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui supervisaron las medidas, que fueron ejecutadas por efectivos de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn en el marco de un operativo coordinado para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente detenciones durante los operativos, en una investigación que está en pleno proceso.

Otro intento fallido de boqueteros

A fines de octubre del año pasado, hubo otro intento fallido de boqueteros en Chubut, en un golpe que se caraterizó por la torpeza: los cinco encapuchados que intentaron meterse a una joyería para llevarse un valioso botín calcularon mal el lugar en el que hicieron el agujero y en lugar de entrar al comercio, dieron con un patio trasero..

Además, un vecino los vio y luego de que terminaron de romper la pared y comprobaron su error, temiendo quedar expuestos ante la policía debieron huir, dejando sus herramientas atrás.

Es decir: no sólo se fueron sin nada. Terminaron con menos cosas de las que habían llevado para cometer el delito. Un rotundo fracaso. Meses más tarde, se informó que los investigadores ya tenían acorralados a los responsables.

En una concesionaria y una armería

Otro caso resonante protaonizado por boqueteros en Chubut fue a mediados de septiembre del año pasado, cuando entraron a una concesionaria rompiendo una abertura del techo y se llevaron varios autos que estaban en venta y dinero en efectivo de la caja.

El golpe, de madrugada, sorprendió por la audacia de la banda que había llegado al lugar en auto y se fue con varios vehículos más. Tiempo después, la investigacion llevó a varios allanamientos, el secuestro de uno de los rodados que habían usado los delincuentes y la recuperación de parte de los que se habían llevado.

El robo bajo esta modalidad más reciente se dio en la madrugada del feriado del 2 de abril de este año, en Trelew, cuando los intrusos se metieron en una armería. En esa ocasión, se activó una alarma que los obligó a huir sin nada. Pero el hecho de que el objetivo haya sido un lugar lleno de armas de fuego y municiones generó preocupación.