Rolando Figueroa habló del triple femicidio de las chicas de La Matanza y el nexo con la desaparición de Luciana Muñoz

El gobernador comparó los hechos y expresó con dolor y preocupación. "No puede ser que no sepamos qué pasó con Luciana Muñoz", resaltó.

Convocan a movilizar en todo el país por el triple femicidio de La Matanza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió al impacto social que generó el triple femicidio de Florencio Varela y lo comparó con la desaparición de Luciana Muñoz en la provincia. Durante sus declaraciones, reconoció el dolor que producen hechos de estas características y advirtió sobre la influencia del microtráfico en ambos casos.

El mandatario aseguró que desde que se conoció la noticia lo conmocionó, al igual que otros hechos que afectan directamente a la provincia.

"Yo quiero que sepamos qué pasó con Luciana Muñoz. No puede ser que no sepamos qué es lo que pasó con Luciana Muñoz ", sostuvo enfáticamente, en rueda de prensa. Asimismo, vinculó su desaparición a una de las hipótesis que pone bajo la lupa el tráfico de drogas en Neuquén y la región.

Rolando Figueroa declaraciones Sebastián Fariña Petersen

"Por eso nosotros tenemos que dar una lucha. Porque también con toda la cadena delictiva tiene mucho que ver el microtráfico", dijo. Por supuesto, agregó, "duele mucho más cuando se cometen femicidios. Ahí el dolor es aún mayor. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos todos en poder disminuir este tipo de acontecimientos que son muy dolorosos para la sociedad".

El gobernador sostuvo que existe un hilo conductor entre ambos casos y señaló la incidencia del narcotráfico a pequeña escala.

El gobernador también cuestionó la falta de políticas públicas sostenidas a lo largo del tiempo para abordar esta problemática. "Desde la política pública hay parte de la responsabilidad, sin lugar a dudas. Es un abordaje muy complejo. ¿Desde cuándo no se invierte en determinados temas? ¿De qué manera se combate el microtráfico, que tiene que ver con la venta de droga?", se preguntó.

recompensa 100 millones luciana muñoz

Finalmente, subrayó que la violencia individual está atravesada por múltiples factores y no puede analizarse de forma aislada. Según dijo, influyen tanto las vivencias personales como los entornos familiares. "Es muy complejo el abordaje. Lo que sí sabemos es que duele y que el Estado tiene que hacer todo lo posible para disminuir esto", concluyó.

El triple femicidio que conmociona a un país

El femicidio de tres jóvenes oriundas del partido de La Matanza conmociona al país. En este contexto, en muchos puntos de Argentina se convocó a una marcha para reclamar justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Neuquén no es la excepción.

Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en una rotonda de La Tablada el pasado viernes 19 de septiembre.

A bordo de ese vehículo fue que llegaron a una casa en Florencio Varela, donde durante la madrugada del pasado miércoles, investigadores encontraron sus cuerpos.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

Las autopsias se realizaron durante el mismo día en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para determinar el móvil del hecho y la posible participación de otras personas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Florencio Varela, que trabaja en colaboración con la Policía Bonaerense. "Lamentablemente, lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", indicaron fuentes policiales.