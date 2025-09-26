Los chicos de tercer año del Colegio Confluencia de Neuquén coparon la redacción de LMN

Charlaron con los periodistas sobre cómo se llevan adelante las tareas cotidianas y cómo es el tratamiento de la información dentro del medio.

El tercer año del Colegio Confluencia visitando la redacción de LMNeuquén

Con mucho entusiasmo y una muy buena predisposición, los estudiantes de tercer año del Colegio Confluencia de Neuquén visitaron la redacción de LMNeuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

Durante la recorrida, charlaron con los periodistas sobre cómo se llevan adelante las tareas cotidianas y cómo es el tratamiento de la información dentro del medio.

Además, tuvieron la posibilidad de participar en vivo del programa de streaming Bajá la Data , que se emite lunes, miércoles y viernes de 11 a 12. Iñaki y Giuliano se sentaron en la mesa con los conductores, mientras sus compañeros también compartieron el momento dentro del estudio de LM Play .

Visita Colegio Confluencia LM Play

La visita se realizó como una actividad dentro de la materia Comunicación y Medios, dictada por su profesora, Orietta Carla Cocuzza, impulsora de la iniciativa y periodista de LMNeuquén.

Los alumnos que fueron parte de la recorrida son Isabella, Valentino, Giuliano, Valentino, Luca, Nicolás, Delfina, Manuel, Agustín, Manuel, Trinidad, Iara, Luciano, Beltrán, Nina, Constanza, Ines, Iñaki, Pablo, Ema, Benjamín, Amaia, Rochi, Micaela, Santiago, Lara, Moira, Emiliano, Ana y Joaquina.

Visita Colegio Confluencia Sebastián Fariña Petersen

Segunda visita

Un dato es que la gran mayoría de los estudiantes ya había visitado el diario cuando iban a tercer grado de la escuela primaria. Las diferencias entre esa redacción que conocieron y la actual son notables.

Como cierre la actividad, los chicos estuvieron en los estudios de LU5 Radio Neuquén mientras se emitía el programa Todo Bien.