Buenos contribuyentes de Neuquén: quiénes son los ganadores del sorteo de lujo

La Municipalidad dio a conocer los nombres de los vecinos que pagaron en tiempo y forma sus tributos y salieron ganadores de varios premios.

En las instalaciones del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), la Municipalidad llevó adelante el sorteo por buen contribuyente, una iniciativa que reconoce y premia a los vecinos y vecinas que cumplen en tiempo y forma con sus tributos municipales. Entre los premios había televisores, notebooks, bicicletas y motos eléctricas.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, remarcó que este sorteo es “una retribución hacia la sociedad. Una manera de devolver esos impuestos que los vecinos aportan y que permiten a la Municipalidad ejecutar obras, mantener servicios y seguir desarrollando la ciudad”.

Subrayó además que se trata de “una decisión del intendente Gaido sostener esta iniciativa todos los años, incluyendo tanto a personas como a empresas que están al día con sus obligaciones”. El sorteo se hizo de forma transparente con la presencia de la escribana Natalia Lucero.

buenos contribuyentes 2.jpg Sorteo para los Buenos Contribuyentes.

Por su parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, destacó que la edición de este año “se enmarca en el mes aniversario de la ciudad de Neuquén, en el que se inauguraron numerosas obras y se fortalecieron distintos programas municipales”.

Aclaró que los vecinos y vecinas no debieron inscribirse para participar. La base de datos incluyó a todos aquellos contribuyentes que no registraban deudas al 31 de junio de 2025”.

Asimismo, Pesce informó que los contribuyentes podían verificar su número de participación a través de la página web de la Municipalidad, ingresando con el número de retributivo o de patente. “De esa forma, todos podían confirmar fácilmente que estaban incluidos en el sorteo y conocer el número con el que participaban”, explicó.

La subsecretaria destacó el trabajo que viene realizado el área a su cargo en la fiscalización del pago de retributivos por parte de las empresas. Mencionó que estas también cumplen con el pago en tiempo y en forma ya que dan cuentan y son beneficiadas por las obras e infraestructura que está llevando adelante el municipio.

Municipalidad de neuquen - Centro (3).jpg Claudio Espinoza

Además del atractivo de los premios, la funcionaria recordó los beneficios que tiene ser buen contribuyente durante todo el año. “Existen descuentos importantes: un 10 por ciento por adhesión al débito automático, un 15 por ciento por buen contribuyente y un 10 por ciento adicional por pago adelantado. En el caso de la patente de rodados, se suma otro 10 por ciento más. Dependiendo de cada situación, los descuentos pueden alcanzar entre el 35 por ciento y el 45 por ciento”, detalló.

Los ganadores

Los nombres de los ganadores son: Sartori Norma Liliana, Palacio Matías, Francheri Carlos Eduardo, García Marcos Andrés, Piccioli Daniel Hugo, Matesanz Fernando Martin, ESSESA S.A, Aroca Burgos Angelica del Pilar, Jarpa Cea José Miguel, Vega Yanina Andrea, SIMETRA SERVICE S.A, Unión Patagónica S.R.L, Benavides Marcelo Alexander, Servicios Petroleros Uribe S.A, Carrasco Alberto Manuel, Huentemilla Aldo German, Cerezuela Edgardo Antonio, Montaña Vargas María Luz, Nicastro José Salvador, HNA BRAVA SOC. SIMPLE y F+B OBRAS CIVILES S.R.L.

También se darán a conocer a través de las redes sociales de la Municipalidad y de la subsecretaría de Ingresos Públicos. Además, cada persona beneficiada será notificada de forma personal para garantizar la transparencia y la llegada de la información.