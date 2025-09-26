Ladrón amenazó y robó más de 200 mil pesos en una heladería del Bajo: las cámaras lo delataron

Los registros fílmicos y una prenda de vestir son por el momento piezas clave por las que le atribuyen el robo en Neuquén.

La Policía detuvo a un ladrón por el robo en el Bajo neuquino

Un ladrón amenazó a la empleada de una heladería del Bajo neuquino y huyó con más de 200 mil pesos , pero la suerte le duró poco. Las cámaras de seguridad lo captaron y permitieron su rápida detención.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar el jueves por la noche, minutos antes de las 21, cuando un joven se hizo presente en una heladería de Avenida Olascoaga y, actuando rápidamente, amedrentó a la única empleada presente para robar la recaudación.

El miedo a resultar herida hizo que la víctima no dudase en apartarse de la caja registradora, de donde el delincuente se alzó con unos 240 mil pesos en efectivo, para luego darse a la fuga.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

El ladrón no exhibió ningún arma y, aún así, logró cumplir su cometido con agilidad, pero no tuvo en cuenta las cámaras de seguridad del local, que registraron toda la secuencia y permitieron a la Policía obtener una imagen tentativa del autor del robo.

Con el análisis realizado y el testimonio de la víctima, se inició un operativo por las inmediaciones y se dio con un sospechoso poco tiempo más tarde en la intersección de calles La Plata y Don Bosco. Al percatarse de la presencia policial que se acercaba a él, intentó fugarse del lugar junto a un acompañante, pero ambos fueron aprehendidos rápidamente.

Además, en cercanías se halló un buzo coincidente con el que utilizaba el sospechoso durante el robo, de acuerdo a lo observado en el video, por lo que el joven quedó demorado y a disposición de la Justicia.

El aviso de una vecina permitió demorar a tres ladrones

El aviso de una vecina y el trabajo del Centro de Monitoreo de cámaras de Neuquén fueron claves para que la Policía logre demorar a tres ladrones y recuperar una herramienta que había sido robada. Habían escondido un taladro en una vivienda.

Según informó la Policía, todo inició el miércoles por la tarde, cuando una vecina llamó a la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda para informar que había visto a tres personas caminando y transportando lo que parecía ser un taladro, en circunstancias que le resultaron llamativas.

Por este motivo, los efectivos de esa jurisdicción dispusieron un patrullaje por la zona, iniciando la búsqueda de los sospechosos en base a la descripción y ubicación aportada por la mujer.

robo taladro

A los pocos minutos, lograron dar con tres sospechosos que coincidían con la descripción, pero no portaban la herramienta presuntamente robada, por lo que se pidió colaboración al personal del Centro de Monitoreo.

Así, los efectivos explicaron la situación a quienes monitorean las cámaras de la ciudad, quienes colaboraron para reconstruir el recorrido de los sospechosos y así verificar si se trataba de las mismas personas.

Efectivamente, se constató que eran las personas señaladas por la vecina denunciante y que habían trasladado un taladro color amarillo, el cual habían dejado en una vivienda del sector Cordón Colón. Con esta información, se fue hasta el lugar, donde los ocupantes de la vivienda hicieron entrega voluntaria del elemento, que pudo ser devuelto a su propietario.