Robaron en la casa donde se cometió el triple femicidio de las chicas de La Matanza

El hecho fue registrado por las cámaras de un canal de noticias que se encontraba en el lugar.

Se registró un increíble robo en medio de la investigación que se lleva adelante por el triple femicidio de las chicas de La Matanza , que tuvo lugar en una casa de Florencio Varela.

El hecho sucedió este jueves por la mañana. Las cámaras de TN lograron captar el momento y las imágenes muestran cómo ocurrió un robo en la vivienda donde encontraron los cuerpo. El hecho tuvo luga r mientras se realizaba una guardia en el lugar.

Un hombre a bordo de una bicicleta entró al lugar de los hechos y se llevó algunos objetos dentro de una bolsa celeste . La persona ingresó por el portón negro del domicilio, donde la Policía encontró enterradas a las tres jóvenes. Según relató el cronista desde el lugar, no se ordenó la clausura ni tampoco hubo presencial oficial para evitar que esto suceda.

Robo en la casa del triple femicidio

Las escalofriantes hipótesis sobre las chicas asesinadas en La Matanza

El caso de las tres chicas desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza tuvo un triste y escalofriante final. Este miércoles por la mañana se confirmó que los tres cuerpos hallados en las últimas horas en el patio de una vivienda en Florencio Varela, son de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Una de las puntas de la investigación indican que las jóvenes podrían haberse dedicado a ser "viudas negras", es decir mujeres que seducen a sus víctimas - mayormente hombres - para luego drogarlas y robarles.

En este contexto, las jóvenes habrían tenido como víctima a un integrante de una banda narco peruana que operaba desde la villa 1-11-14 desde Ciudad de Buenos Aires, a quien le habrían robado drogas. Así sería que en modo de "venganza" ocurrió este atroz crimen que terminó con la vida de las tres chicas.

CHICAS ASESINADAS EN LA MATANZA

Las torturas a las chicas de La Matanza fueron transmitidas por TikTok

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles por la noche que las torturas previas a los femicidios de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social TikTok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el crimen fue transmitido a través de una red social. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”“.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

En este sentido, los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo de la misma edad y Lara Morena Gutiérrez, de 15, muestran la ferocidad y las atroces torturas de un sello mafioso.