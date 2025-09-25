Triple femicidio de las chicas de La Matanza: los escalofriantes detalles de las torturas que sufrieron

El análisis forense confirmó que el asesinato de la adolescente de 15 años fue macabro. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo dentro de una vivienda.

En el marco de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, se conocieron detalles macabros sobre las autopsias realizadas tras el hallazgo de los cuerpos descuartizados. Según el informe preliminar, la muerte de las jóvenes se habría producido entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado, es decir, hace cuatro días.

Los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo de la misma edad y Lara Morena Gutiérrez de 15, muestran la ferocidad y las atroces torturas de un sello mafioso. Por el momento, la sospecha es que habría sido en un contexto de venganza tras un robo.

Según fuentes oficiales, el caso de Lara Gutiérrez es el que más escalofriante. A la adolescente de 15 años le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, luego le cortaron el cuello , que le seccionó la arteria carótida.

Además presentaba quemaduras en su mano, que aparentan ser de cigarrillos y que habrían sido realizadas cuando todavía se encontraba con vida.

lara gutierrez

Qué indicaron las autopsias de Brenda y Morena

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

Por otro lado, Morena Verri también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla. Precisamente, sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Los investigadores ahora buscarán rastrear perfiles genéticos, además de huellas de terceros en los cuerpos y en el lugar del hallazgo, mientras avanzan en la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.

Tras un arduo análisis que realizaron los especialistas forenses, concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que, Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas por TikTok

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles por la noche que las torturas previas a los femicidios de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social TikTok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el crimen fue transmitido a través de una red social. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”“.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.