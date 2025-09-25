Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza y de qué se los acusa

Dos personas fueron detenidas cuando limpiaban la casa donde hallaron los cuerpos. La Justicia sospecha que hay más involucrados por este brutal hecho.

La primera detención se produjo en la casa donde la policía encontró los cuerpos mutilados y enterrados en un pozo del jardín.

Por el momento son cuatro los detenidos por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las chicas de La Matanza que fueron halladas sin vida tras estar cinco días desaparecidas. Todos serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa de Florencio Varela donde encontraron sus cuerpos y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.

Por el momento, las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia acusadas de homicidio agravado .

Los acusados , detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel Ángel Villanueva Silva , de 27 años, y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra , de 19, Andrés Maximiliano Parra , de 18 y Magalí Celeste González Guerrero , de 28, estos tres últimos de nacionalidad argentina.

La primera detención que realizaron las autoridades se produjo en la casa donde la policía encontró los cuerpos mutilados y enterrados en un pozo del jardín. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen en medio de un "fuerte olor" a lavandina.

En tanto, la pareja peruana -que serían los dueños de la casa en Florencio Varela-, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar. Una de estas personas es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según fuentes judiciales consultadas por Infobae.

¿Cuáles son los cargos contra los detenidos?

Por el momento no se sabe si serán acusados como coautores o partícipes necesarios de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Los agravantes están por determinarse y se espera que el fiscal a cargo del caso, Gastón Dupláa, aplique a las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género. En el caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir prisión perpetua.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los detenidos habría brindado información sobre lo que ocurrió, aunque su testimonio aún está siendo evaluado por los investigadores. La Justicia, por su parte, no descarta que existan más personas implicadas en el caso.

En ese contexto, los cuatro imputados deberán prestar declaración este jueves por la mañana en los tribunales de Laferrere. Y la causa, por lo pronto, queda en manos del fiscal Dupláa, que tras la indagatoria, podría determinar su pase a la UFI de Homicidios de La Matanza.

Los escalofriantes detalles de las torturas que sufrieron las chicas de La Matanza

Los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo de la misma edad y Lara Morena Gutiérrez de 15, muestran la ferocidad y las atroces torturas de un sello mafioso. Por el momento, la sospecha es que habría sido en un contexto de venganza tras un robo.

Según fuentes oficiales, el caso de Lara Gutiérrez el más escalofriante. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, luego le cortaron el cuello, que le seccionó la arteria carótida. Presentaba quemaduras en su mano, que aparentan ser de cigarrillos y que habrían sido realizadas cuando todavía se encontraba con vida.

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

Por otro lado, Morena Verri también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.