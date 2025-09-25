Triple femicidio de las chicas de La Matanza: confirman que las torturas fueron transmitidas por TikTok

El narco peruano, autor de los crímenes, afirmó que “esto es lo que les pasa a los que me roban droga”, de acuerdo a la investigación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles por la noche que las torturas previas a los femicidios de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social TikTok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el crimen fue transmitido a través de una red social. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga” “.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización” .

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Las autopsias se realizaron durante la jornada del miércoles en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Según los informes preliminares difundidos esta tarde, las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas una por una. Además, se pudo ubicar el momento de las muertes entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado.

La chica de 15 años salió en un móvil de televisión hace dos meses

Tras el asesinato de las tres chicas de la Matanza que eran intensamente buscadas desde el viernes, se conoció una entrevista a Lara Morena Gutiérrez en la que negaba las acusaciones de los vecinos que aseguraban que ejercía la prostitución en la vía pública.

En la mañana de este miércoles la policía encontró los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, en una vivienda del barrio Mayol en Florencio Varela. En medio de la conmoción por el triple femicidio, se difundió un video de dos meses atrás en el que se puede ver a Lara junto a otra chica de nombre Flor.

En la entrevista para el programa Lape Club Social transmitido por A24, las jóvenes daban su versión de los hechos ante las acusaciones de los vecinos, quienes aseguraban que ejercían la prostitución en la vía pública y dentro de un vehículo.

"Ella trabaja junto conmigo. A mi me contacta la persona que me contrata, por una página que no voy a nombrar. Mi sueño sería tener un negocio y algún día poder dejar esto", explicó Flor en el video.

“Estamos un poco enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos sin nuestro consentimiento y eso me parece una falta de respeto”, expresó Lara, quien decía llamarse Luna. Al ser consultada por su edad, afirmó tener 20 años: "no soy menor, obviamente".

"Salimos a hablar y dar la cara porque nos pareció muy nefasto lo que dijeron del 'telo móvil', una barbaridad. Es una mentira”, dijo la adolescente. Ambas explicaron que en realidad, no ejercen la prostitución en la calle o dentro de un auto, sino que utilizan la zona como punto de encuentro para que los clientes las pasen a buscar.

Por otro lado, la compañera de Lara aseguró que minutos antes de concretar el encuentro, piden que les paguen "por seguridad", y dijeron que aceptaban efectivo, dólares y transferencia. "Cualquier medio de pago, si es en dólares mejor, estamos dolarizadas", expresó Flor.