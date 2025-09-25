Convocan a una marcha en Neuquén por el triple femicidio de Florencio Varela

Distintas organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales difundieron la cita para este jueves a las 18 en el monumento a San Martín.

Distintas organizaciones convocaron a una marcha en Neuquén para reclamar justicia por el triple femicidio. Foto: archivo.

El femicidio de tres jóvenes oriundas de La Matanza conmociona al país. En este contexto, en muchos puntos de Argentina se convocó a una marcha para reclamar justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Neuquén no es la excepción.

Varias organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales concordaron en que la convocatoria sea en el monumento a San Martín, a las 18 de este jueves 25 de septiembre.

Entre los grupos que difundieron mensajes se encuentran organizaciones pertenecientes a la Asamblea Feminista y Transfeminista de Neuquén; sindicatos como Adunc, Apunc y Aten; organizaciones sociales y partidos políticos.

"Justicia por Brenda, Lara y Morena", "ni una Menos", "fue triple femicidio" y "paren de matarnos" fueron las principales consignas que circularon en las distintas redes sociales y medios de comunicación.

Triple femicidio: los detalles del caso

Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en una rotonda de La Tablada el pasado viernes 19 de septiembre.

A bordo de ese vehículo fue que llegaron a una casa en Florencio Varela, donde durante la madrugada del miércoles, investigadores encontraron sus cuerpos.

Las autopsias se realizaron durante el mismo día en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para determinar el móvil del hecho y la posible participación de otras personas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Florencio Varela, que trabaja en colaboración con la Policía Bonaerense.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

Las conclusiones preliminares fueron difundidas este miércoles por fuentes judiciales y policiales, y detallan que una de las víctimas tenía un fuerte golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas, otra presentaba un corte profundo en el abdomen, mientras que la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentos de calcinar el cuerpo. Además, a una de ellas le cortaron parte de los dedos.

Por el momento son cuatro los detenidos por el triple femicidio. Todos serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa de Florencio Varela donde encontraron sus cuerpos y avances en la investigación.

Por el momento, las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia acusadas de homicidio agravado.

Los acusados, detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos de nacionalidad argentina.

La primera detención que realizaron las autoridades se produjo en la casa donde la policía encontró los cuerpos mutilados y enterrados en un pozo del jardín. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen en medio de un "fuerte olor" a lavandina.

En tanto, la pareja peruana -que serían los dueños de la casa en Florencio Varela-, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar. Una de estas personas es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según fuentes judiciales consultadas por Infobae.