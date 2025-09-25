Horror en plena calle: dos hermanitas murieron atropelladas cuando bajaban del colectivo

Las nenas tenían 7 y 10 años. Fueron impactadas de manera sorpresiva. El desgarrador relato de los testigos del hecho que ocurrió en Mendoza.

Un fatal accidente terminó con la vida de dos hermanas de 7 y 10 años . El hecho ocurrió en la localidad de El Algarrobal, cuando las menores regresaban a su casa después de salir de clases.

El departamento mendocino de Las Heras se vistió de luto este miércoles por la tarde. El fatal episodio tuvo lugar en la calle Lavalle al 10.000 , donde las niñas descendieron de un interno de la línea 600 y cruzaron la vía, aparentemente por detrás del colectivo en el que viajaban. En ese momento, otro micro que circulaba en dirección contraria las embistió brutalmente. Las dos fallecieron en el acto.

Según informaron medios locales, las menores se encontraban al cuidado de su abuelo al momento del accidente y formaban parte de una familia con nueve hermanos más .

El conductor del colectivo que las atropelló, identificado como Daniel Heredia, de 36 años y 17 años de antigüedad en el servicio, quedó imputado en una causa judicial que se tramita como homicidio culposo.

colectivo El colectivo involucrado en el accidente quedó estacionado en la calle Lavalle mientras se realizaban las pericias.

Una vecina relató a Canal 7 que su nieto, quien también viajaba en el colectivo, le informó sobre el accidente. “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas”, describió, según consignó el medio Uno.

"Para mi el micro alcanzó a arrastrarlas", completó. Mientras que otro de los hombres que vive por el lugar explicó que fue una escena desgarradora. "La gente empezó a salir afuera de las casas. Las niñas dicen que vivían en el callejón Rivas, a unos kilómetros de la zona", dijo.

Una de las hipótesis que se investiga es que las menores corrieron desesperadas por no perder ese segundo colectivo, en un contexto de baja frecuencia.

Un desesperado pedido

Gabriela Lugones, vicedirectora jubilada de la institución a la que asistían las niñas se acercó al lugar para acompañar a los vecinos y familiares. "Esto es un barrio muy humilde, estamos a 5 km de El Algarrobal, hace años pedimos obras para mejorar la transitabilidad en este lugar", dijo.

Según relató, las nenas habrían intentado tomar otro colectivo escolar tras bajar del primero: "Lo que sabemos es que las chicas salieron corriendo por detrás del colectivo del que se bajaban para tomarse otro", dijo a Mendoza Post.

colectivo3

"Los colectivos acá pasan cada 45 minutos o hasta cada una hora. El micro escolar, con la cantidad de matrícula que tiene esta escuela en secundaria, primaria y jardín, van hacinados los chicos viajando. Habría que ampliar el servicio. Si se te pasa un colectivo, son horas de espera", reclamó Lugones.

Y recordó que no se trata del primer caso fatal en la zona: "Hace años atrás perdimos una chica de 2° grado, con la diferencia que la niña se cruzó por frente del colectivo y la atropelló una camioneta".

Asimismo, Lugones pidió ayuda para la familia de las víctimas, que atraviesa una situación de vulnerabilidad. "La familia necesita ayuda para pagar el velorio. Por el momento nos comunican que la municipalidad estaría en tratativas para hacerse cargo", afirmó.