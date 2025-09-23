Impresionante accidente: un colectivo descontrolado y sin frenos chocó diez autos

El tránsito en la General Paz se vio colapsado cuando el micro comenzó a impactar contra los vehículos. Intervinieron seis ambulancias y hay varios heridos. Todo quedó grabado.

Al menos diez autos y un colectivo se vieron involucrados este martes en un inédito choque múltiple en la avenida General Paz , a metros de la bajada a la Avenida del Libertador, provocando importantes demoras y un caos en el tránsito.

El siniestro ocurrió poco después de las 9 de la mañana, sentido al Río de la Plata. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires registraron el momento exacto del impresionante accidente, que dejó a nueve personas heridas y podría haber ocasionado una tragedia fatal.

Según se observa en el video de seguridad, un colectivo perdió el control y totalmente fuera de control fue chocando con varios vehículos a la vez. Por el momento, no se conocen los detalles de por qué ocurrió este episodio.

El micro, haciendo zig zag, perdió el control porque se quedó sin frenos y comenzó a chocar desde atrás a los autos que iban adelante.

Impresionante choque múltiple en la General Paz

Fuentes del SAME informaron que hay varios heridos, pero ninguno de gravedad. Todos fueron atendidos en el lugar. Entre los más afectados se encuentra un hombre de unos 50 años, quien fue trasladado para recibir asistencia en un hospital debido a los politraumatismos que presentaba.

El Servicio de Emergencias desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de TRIAGE y dos móviles rápidos para asistir a las personas afectadas, de acuerdo con datos difundidos esta mañana. Además, en el lugar intervinieron bomberos, quienes desconectaron las baterías de los vehículos y desplegaron una línea de devanadera como medida preventiva.

Desde la cartera de Seguridad porteña indicaron que personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en el sentido Río de la Plata a la altura Arcos -en el barrio porteño de Núñez- para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.

choque multiple

Debido a la magnitud del accidente, se prevé que el bloqueo vehicular continúe durante varias horas. Desde Autopistas del Sol -empresa concesionaria de la autovía- informaron del choque y recomendaron que quienes tengan que circular por la zona lo hagan "con precaución".

