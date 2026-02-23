El Gobierno oficializó dos días de asueto: ¿cuándo se aplican, serán feriados o días no laborables?

Después del finde largo de Carnaval, el calendario suma dos nuevos feriados nacionales que generarán otra chance para una escapada o un descanso extendido.
Tras el fin de semana XXL de Carnaval, los argentinos volverán a tener a fines de marzo una nueva oportunidad para descansar y planificar una escapada.
¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?
El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívicomilitar.
Además, este año el Gobierno decidió sumar un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, conformando así un fin de semana extra largo. Ese día no es feriado, por lo que cada empleador definirá si se otorga o no al personal.
4 de marzo en Argentina: ¿qué se conmemora?
El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La fecha recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e iniciaron la última dictadura militar (976-1983).
Durante ese período se implementó un régimen represivo que dejó 30.000 desaparecidos, además de miles de detenidos, torturados y exiliados, según organismos de derechos humanos.
¿Por qué es una fecha clave?
- El 24 de marzo fue establecido como feriado nacional inamovible para:
- Recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.
- Reafirmar el compromiso con la democracia.
- Promover la memoria colectiva para que hechos similares no se repitan.
Cada año se realizan actos oficiales, actividades educativas y multitudinarias marchas, especialmente en la Plaza de Mayo, encabezadas históricamente por organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Calendario de feriados nacionales 2026
Estos son los feriados que restan para el año:
- Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
