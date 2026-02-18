Se viene otro finde largo de cuatro días: cuándo serán los próximos feriados

Según confirmó el Gobierno, la combinación de fechas generará un nuevo descanso extra largo en Argentina.

Son muchos los argentinos que están esperando un nuevo descanso extra en estos primeros meses del año.

Tras el fin de semana extra largo que se vivió en Argentina por el doble feriado de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero, ahora ya están confirmadas las fechas de los nuevos feriados que darán paso a un nuevo fin de semana de cuatro días.

Son muchos los argentinos que están esperando un nuevo descanso extra en estos primeros meses del año, ya que puede transformarse en unas mini vacaciones.

El próximo feriado nacional en Argentina tendrá lugar el martes 24 de marzo , fecha en la que se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada significará, para algunos trabajadores, un fin de semana extra largo de cuatro días debido a la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de establecer el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos .

Qué sucede con los días no laborables

A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno fijó tres fechas especiales bajo la modalidad de días no laborables para este año. El primero de ellos ocurrirá en marzo, seguido por el viernes 10 de julio (por el Día de la Independencia) y el lunes 7 de diciembre (por el Día de la Inmaculada Concepción de María).

feriado

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables el empleador tiene la facultad de decidir si se trabajaba o no. En caso de ser convocado a cumplir tareas, el salario será igual al de una jornada ordinaria, sin los recargos habituales de los días feriados.

Se fusionan dos feriados y habrá otro finde XL

Pero ese no es el único descanso extra programado en el corto plazo, ya que según está establecido en el Calendario Nacional, la combinación de fechas generará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajar o descansar.

Se trata de los feriados por Semana Santa. La Iglesia Católica establece que comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús.

Cuándo será el fin de semana largo de Semana Santa

-2 de abril: Jueves Santo

-3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

-4 de abril: Sábado Santo

-5 de abril: Domingo de Pascua

La particularidad es que el 2 de abril, que la Iglesia marca como Jueves Santo, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible en Argentina.

malvinas

Habitualmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador define si se trabaja o no. Sin embargo, al coincidir con un feriado nacional, en 2026 tendrá el carácter de feriado obligatorio.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.

Las fechas de todos los feriados del 2026