¿Hoy es feriado? La duda de muchos en este Carnaval

Cuál es la diferencia clave entre feriados nacionales y días no laborables. Y cuál se aplica este lunes 16 y martes 17 de febrero.

La ciudad de Neuquén, como otras capitales, muestra menos movimiento a primera hora de los días de Carnaval

La mayoría de los argentinos disfrutan este fin de semana extra extra largo de Carnaval r ecorriendo distintos puntos turísticos en el país. Junto a Semana Santa y al feriado largo por el día de la Diversidad Cultural en octubre, uno de los que mayor movimiento tiene en materia de turismo.

Semanas atrás, a través del calendario oficial del Ministerio del Interior, se confirmó el esquema de descansos para el 2026, estableciendo cuándo y a quiénes les corresponden los beneficios del cronograma extendido.

Y en tal sentido vale la pena aclarar, cuál es la diferencia clave entre feriados nacionales y días no laborables , ya que muchos se preguntan si los días de Carnaval son feriados o no.

calendario almanaque generica -VALIDA 1200-

Este lunes 16 y martes 17 de febrero han sido declarados feriados inamovibles. A diferencia de los "días no laborables", donde el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no, estos cuentan con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Bajo este marco, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio. En caso de tener que prestar servicios durante estas jornadas, la Ley de Contrato de Trabajo establece que se deberá abonar la jornada doble.

El esquema de feriados inamovibles para 2026

Además del Carnaval, el calendario oficial detalla las fechas que no sufren traslados durante el año:

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Cabe recordar que el Jueves Santo (2 de abril) es considerado día no laborable, al igual que las festividades religiosas de las comunidades judía y musulmana detalladas por el Ministerio.

Dia Feriado en Neuquen (7) Claudio Espinoza

Feriados trasladables y días no laborables

Para completar el panorama de descansos del 2026, el Gobierno definió los siguientes feriados que se mueven de su fecha original:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Finalmente, se fijaron tres días no laborables destinados a extender los descansos: el lunes 23 de marzo (antes del feriado del 24), el viernes 10 de julio (tras el día de la Independencia) y el lunes 7 de diciembre (previo al feriado del 8).