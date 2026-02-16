Sándwich de morrón: la receta que es furor en TikTok y divide opiniones

Creadores de contenido viralizaron una opción sin pan que apuesta por la frescura y el color. Debaten si la receta es apetitosa o solo llama la atención.

El llamado “sándwich de morrón” se transformó en una de las tendencias gastronómicas más comentadas del verano en TikTok . La receta, impulsada por influencers y cuentas de cocina saludable, propone reemplazar el pan por mitades de pimiento fresco rellenas con distintos ingredientes , con el objetivo de ofrecer una alternativa liviana y colorida.

La receta viral también desató la polémica : mientras suma reproducciones y versiones caseras, también genera dudas entre usuarios que debaten en redes si la combinación resulta realmente sabrosa o si el éxito responde más a lo visual que al gusto .

La preparación inicia al seleccionar un pimiento morrón grande y maduro, preferentemente rojo o amarillo por su dulzura característica. Se corta a la mitad de forma longitudinal y se retiran las semillas junto a las nervaduras internas. Después, ambas mitades se usan como base y tapa, reemplazando así por completo el pan convencional en la elaboración del sándwich.

El relleno admite múltiples variantes. Entre las opciones más populares, destacadas en los videos de la tendencia en TikTok, figuran el queso crema, lechuga, jamón, pollo, milanesa, palta, aceitunas, embutidos y snacks crocantes. También es habitual agregar aderezos suaves para realzar el sabor, siempre priorizando la inclusión de ingredientes frescos y combinaciones que sumen creatividad y variedad.

Beneficios del sándwich de morrón

Uno de los mayores atractivos de este sándwich es su textura crujiente al morder y el aspecto vistoso gracias a los colores intensos del pimiento. Se trata de una alternativa baja en calorías, sin harinas y apta para quienes deben realizar dietas sin gluten. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes estilos de alimentación, lo que lo ha convertido en una de las opciones recurrentes durante los días de calor.

La viralidad del sándwich de morrón llevó a que numerosos usuarios de la plataforma decidieran probarlo. Aunque muchos manifestaron satisfacción en los comentarios, surgió una polémica en redes sociales: una parte de los usuarios expresó dudas sobre el verdadero sabor del plato, argumentando que el pimiento morrón crudo puede resultar indigesto o tener un gusto poco agradable. Estas opiniones alimentaron el debate sobre si la tendencia responde más a la estética para la cámara que a una experiencia realmente placentera para el paladar.

Sándwich morrón. TikTok (1)

Entre los consejos más repetidos al elaborar la mejor versión, se destaca la importancia de evitar que el relleno se base solo en embutidos procesados o quesos con mucha grasa. Los tiktokers recomiendan mezclar vegetales frescos, fuentes de proteína magra y aderezos naturales. Este equilibrio es esencial para asegurar un almuerzo sano y variado, evitando caer en la monotonía.

Cuando se eligen ingredientes frescos y se dejan de lado los ultraprocesados, este plato ofrece una propuesta que no solo resulta atractiva para las redes, sino que también transforma la forma de disfrutar un almuerzo saludable y apetecible durante toda la temporada.

Mientras la polémica por el sandwich viral continúa, cada día más usuarios de TikTok eligen darle una oportunidad y compartir su experiencia en las redes sociales. ¿Te animás a probarlo y sacar tus propias conclusiones?