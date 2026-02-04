El sándwich "Chopped": la receta viral que pica todo junto y te resuelve el almuerzo en 5 minutos
Se pica todo junto, se mezcla con una salsa potente y se mete en el pan: el sándwich viral que es rápido, fresco y adictivo
Hay recetas que llegan como moda y se van rápido. Y hay otras que se meten en la rutina porque tienen algo fundamental: te resuelven la vida. El chopped sandwich, el sándwich picado viral de TikTok e Instagram, pertenece al segundo grupo. No es solo una idea simpática para grabar un video: es, literalmente, una forma inteligente de comer mejor, más rápido y con más sabor.
El concepto es simple: en vez de armar un sándwich por capas, como si fuera un trámite, lo que se hace acá es picar todo junto, integrarlo con una salsa bien potente y recién ahí llevarlo al pan. ¿Qué ganás? Que cada mordida sea completa. Nada queda aislado. No hay “mordida solo de pan” ni “mordida solo de lechuga”. Acá todo viene mezclado, equilibrado y con esa textura que hace que el sándwich sea un espectáculo.
En Argentina, donde el sánguche es institución —del de miga al de milanesa, del de bondiola al de pollo al escabeche— esta receta funciona perfecto porque se adapta a todo. Es la receta ideal para el mediodía, para comer en casa, para llevar al trabajo o para cuando abrís la heladera y querés que algo pase.
Ingredientes (2 porciones grandes)
2 panes tipo ciabatta, figacita o pebete grande
200 g de pollo cocido (asado, al horno o hervido)
1 tomate grande
½ cebolla morada (o blanca)
1 puñado de lechuga o repollo finito
4 fetas de queso (tybo, dambo o cheddar)
Pepinillos (opcional)
Sal y pimienta
Salsa (la clave del viral)
3 cucharadas de mayonesa
1 cucharada de mostaza
Jugo de ½ limón
Pimentón o ají molido
1 cucharadita de miel (opcional)
Desarrollo
Poné todo sobre una tabla. Pollo desmenuzado, tomate en cubitos, cebolla en tiras finas, lechuga picada y pepinillos si tenés.
Picá y repicá. Con cuchillo grande, integrá todo hasta que quede un mix parejo.
Sumá la salsa y mezclá. Ajustá de sal y pimienta. Si te gusta más picante, acá es donde metés mano.
Tostá el pan. Dos minutos en sartén o plancha y cambia todo.
Rellená, cerrá y apretá. La mezcla va arriba del queso y listo.
Tips para que quede perfecto
Usá pan firme, porque este sándwich es jugoso.
Si el pollo está seco, sumá un chorrito de aceite de oliva o más salsa.
Para que sea más “viral”, envolvelo en papel manteca antes de cortarlo.
Variantes argentinas que la rompen
Chopped de milanesa fría (sí, funciona y es espectacular)
Chopped de atún con huevo duro
Versión veggie: garbanzos + palta + tomate + cebolla + yogur
Este sándwich es una demostración de que lo viral no siempre es humo: a veces es la forma más simple de comer mejor sin complicarte.
