El Comedor La Mañana sándwich El sándwich "Chopped": la receta viral que pica todo junto y te resuelve el almuerzo en 5 minutos

Sándwich Chopped, delicioso y fácil de realizar.

Hay recetas que llegan como moda y se van rápido. Y hay otras que se meten en la rutina porque tienen algo fundamental: te resuelven la vida. El chopped sandwich, el sándwich picado viral de TikTok e Instagram, pertenece al segundo grupo. No es solo una idea simpática para grabar un video: es, literalmente, una forma inteligente de comer mejor, más rápido y con más sabor.

El concepto es simple: en vez de armar un sándwich por capas, como si fuera un trámite, lo que se hace acá es picar todo junto, integrarlo con una salsa bien potente y recién ahí llevarlo al pan. ¿Qué ganás? Que cada mordida sea completa. Nada queda aislado. No hay “mordida solo de pan” ni “mordida solo de lechuga”. Acá todo viene mezclado, equilibrado y con esa textura que hace que el sándwich sea un espectáculo.

En Argentina, donde el sánguche es institución —del de miga al de milanesa, del de bondiola al de pollo al escabeche— esta receta funciona perfecto porque se adapta a todo. Es la receta ideal para el mediodía, para comer en casa, para llevar al trabajo o para cuando abrís la heladera y querés que algo pase.