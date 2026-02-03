El Comedor La Mañana salsa El truco secreto para que la salsa de tomate salga perfecta: este es el ingrediente que nadie incorpora

Existe un producto que ayuda a eliminar la acidez y suavizarla. Cuál es, cómo usarlo y las precauciones.







A la hora de hablar de platos clásicos de reuniones familiares, las pastas ocupan un lugar predilecto. Ya sea para ravioles, ñoquis o tallarines, la preparación de una buena salsa de tomate resulta clave para el éxito de la comida. Sin embargo, su acidez puede resultar demasiado fuerte para el gusto de algunas personas. Afortunadamente, existen trucos caseros para remediarlo.

Una de las herramientas más prácticas y eficaces es el bicarbonato de sodio. Su efecto es directo y rápido, y por eso muchos cocineros domésticos lo emplean. Según los especialistas, este compuesto alcalino actúa como un neutralizante natural al reaccionar con los ácidos del tomate, reduciendo de este modo su intensidad y equilibrando el sabor. Esta reacción química libera dióxido de carbono (CO2), lo que también puede suavizar la consistencia de la salsa.

Si es usado con moderación, el bicarbonato de sodio permite corregir rápidamente una salsa demasiado ácida sin añadir mucho dulce ni ingredientes extra. La clave es agregar muy poco, probar y cocer brevemente para permitir que el CO2 se evapore; así se evita el gusto jabonoso y se obtiene una salsa más suave y agradable.