Un cocinero reveló un gran secreto de los restaurantes: "La usan para las salsas"

A través de un video, contó cuál es la "trampa" que utilizan la mayoría de los cocineros.

La revelación despertó curiosidad y reveló que la magia de la cocina profesional no siempre está en platos sofisticados.

Comer en restaurantes no suele tener comparación con hacerlo en casa. Aunque muchos intenten replicar platos con precisión de estrella Michelin , el resultado casi nunca alcanza la intensidad y el sabor de lo que ofrecen los locales gastronómicos. Pero afirman que existe una explicación que rompe con la idea de que todo se reduce a técnica o ingredientes caros.

El influencer y cocinero Diego Domínguez Almudévar , conocido en redes sociales como @diegodoal , reveló en TikTok el truco que, según él, diferencia de manera decisiva a la cocina profesional de la casera: la salsa .

Para Domínguez, la clave está en un elemento que en muchas casas pasa desapercibido: el fondo de cocción elaborado a partir de huesos y verduras . “La salsa es una de las trampas que utilizan los restaurantes para que la comida sepa mucho mejor que en casa. La podés hacer con cosas que normalmente tirarías”, explicó en un video que ya suma miles de reproducciones.

cocinero El chef de restaurantes y creador de contenido, ‘diegodoal’.

El procedimiento arranca con huesos de pollo o de ternera, dorados a fuego fuerte hasta lograr un color intenso. Luego se colocan en una olla con vegetales y agua, y se dejan cocinar lentamente durante varias horas. Según el cocinero, el tiempo de cocción es fundamental: alrededor de cuatro horas para el pollo y entre seis y ocho para la ternera, con el objetivo de extraer el colágeno de los huesos.

La paciencia, ingrediente indispensable

Una vez cumplido ese proceso, llega el momento más importante: destapar la olla y subir la temperatura para que el líquido se reduzca “hasta la mitad”. Después se cuela y se deja enfriar durante toda la noche. El resultado debería tener la textura de gelatina, lo que indica que la extracción de colágeno fue exitosa.

A la mañana siguiente, se retira la grasa de la superficie y se vuelve a reducir a fuego medio. Tras otra hora de cocción, el concentrado se sazona y queda listo para usar como base de diferentes platos.

Lo interesante es que esta técnica no requiere productos costosos ni habilidades avanzadas, sino tiempo y constancia. De acuerdo con el influencer, este tipo de salsa es una de las sustancias más umamis del mundo, y su potencia puede transformar desde un guiso sencillo hasta unas verduras salteadas.

Embed sonido original - diegodoal @diegodoal pero habeis visto esa salsita, por el amor de dios??? el pollo es casi opcional, la salsa con el arroz son la pareja protagonista!!! #arrozconcosas

De la cocina profesional al freezer de casa

El cocinero destaca un último consejo: el fondo concentrado puede congelarse en pequeñas porciones, como si fueran cubitos de hielo. De esa manera, se convierte en un recurso práctico para resolver cualquier comida en minutos. “Con estos cubitos podés hacer una cena de restaurante en diez minutos”, asegura Domínguez.

Lo que parece una técnica compleja termina siendo un método de aprovechamiento. Ingredientes que muchos descartan se convierten en la base de un sabor intenso y profundo, capaz de elevar cualquier preparación casera.

salsa

La revelación de Domínguez no solo despertó curiosidad entre sus seguidores, sino que también reforzó una idea sencilla: la magia de la cocina profesional no siempre está en platos sofisticados, sino en pequeños detalles que potencian la experiencia. En este caso, la diferencia se encuentra en una salsa concentrada, elaborada con paciencia y visión, que guarda en su interior el secreto de un verdadero restaurante.