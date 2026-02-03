El bizcochuelo casero que se hace en solo 5 pasos y con pocos ingredientes: la receta con el tip infalible

El bizcochuelo es, en sí mismo, una masa básica de la repostería, puesto que sirve de base para elaborar innumerables tartas. La cualidad que caracteriza a este pan es su esponjosidad, gracias a la presencia de huevos en su masa. A través de una receta sencilla, te contamos cómo preparar este bizcochuelo casero con pocos ingredientes y en tan sólo 5 pasos.

Es sabido que, según la ocasión y el momento, el bizcochuelo puede transformarse en un platillo central en cualquier celebración. Acerca de la preparación de un bizcochuelo casero, en el sitio especializado Paulina Cocina se destaca que se trata de una torta fácil de elaborar, y el resultado es un bizcocho húmedo, alto y esponjoso .

4 huevos medianos.

400 gramos de azúcar

400 gramos de harina leudante.

250 mililitros de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 tacita de café de aceite.

Luego, tendremos que apuntar una guía paso a paso de una receta simple y sencilla para proceder a la elaboración de nuestro bizcochuelo:

Precalentar el horno a 180 grados.

En un bol redondo, batir los huevos y el azúcar al mismo tiempo con el objetivo de elaborar la masa del bizcochuelo .

. Tamizar la harina leudante y añadir la mitad a la mezcla y batir todo con movimientos envolventes.

Luego, incorporar la leche y agregar la otra mitad de la harina. Batir unos minutos más.

Añadir el aceite y la vainilla. Batir unos pocos minutos más hasta que la mezcla se vuelva homogénea y sin grumos.

Llevar la mezcla a un molde enharinado (y enmantecado, a gusto) de 22 centímetros de diámetro.

Llevar al horno por 45 minutos para que se cocine a fuego moderado. Si el horno de casa es potente, dejarlo cerca del mínimo.

Para saber si el bizcochuelo está listo, introducir un palillo o cuchillo. Si sale seco, está listo.

Dejar enfriar si se prefiere, antes de consumir.

En su portal oficial, Paulina Cocina señala que esta clase de bizcochuelo es húmedo porque incluye aceite en lugar de manteca, y es ideal para cualquier receta de torta o para espolvorear con azúcar impalpable y comérselo en dos bocados con el mate antes de poder rellenarlo. Además, se subraya que, al ser un bizcochuelo sin manteca, es más húmedo y económico.

Asimismo, es oportuno destacar que para obtener un bizcochuelo esponjoso es clave la incorporación de aire durante el batido y su posterior conservación al integrar los ingredientes secos. Además, la técnica de movimientos envolventes también es esencial. Esta técnica se basa en mezclar los ingredientes mediante una rotación circular de abajo hacia arriba con una espátula, evitando así la ruptura de las burbujas de aire capturadas y garantizando definitivamente que el volumen de la masa no disminuya antes del horneado.