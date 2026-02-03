Rolando Figueroa alineó a los ex intendentes del MPN con miras al 2027

Fue en un encuentro en Aluminé. Allí, obtuvo el compromiso de unos 50 ex jefes comunales de que el partido provincial se reorganizará en apoyo a la reelección del gobernador.

El gobernador Rolando Figueroa reunió este martes en Aluminé a unos 50 ex intendentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), con el objetivo de ir delineando estrategias y acuerdos de cara al 2027.

Entre otros, estuvieron presentes Gabriel Álamo, actual diputado provincial y ex intendente de Aluminé, además de los ex jefes comunales de Chos Malal Hugo Gutiérrez , de Junín de los Andes Carlos Corazzini , Nicolás Di Fonzo de Villa El Chocón, Sandro Badilla de Villa Pehuenia y Carlos Castelblanco de Picún Leufú. También fue de la partida el ex diputado provincial del MPN, Osvaldo LLancafilo.

El encuentro se realizó al mediodía y se extendió durante buena parte de la tarde bajo un fuerte hermetismo pero, por lo que pudo averiguar LM Neuquén , lo más importante que dejó la reunión fue el compromiso de los ex jefes comunales de intentar llegar a un espacio de consenso dentro del MPN, buscando de esa manera la renovación de autoridades pero, por sobre todas las cosas, para “trabajar en apoyo a la reelección de Rolando Figueroa”.

Además, se acordó un segundo encuentro, donde se comenzaría a delinear esta idea, en conjunto con la intención de varios ex jefes comunales que mostraron interés en ir por las intendencias de sus respectivas localidades el año que viene, paralelo al respaldo a Figueroa en la provincia.

osvaldo llancafilo rolando figueroa El ex diputado nacional del MPN, Osvaldo Llancafilo también fue parte del encuentr en Aluminé.

Lo que también trascendió es que el mandatario provincial repetirá estas reuniones (se barajó la semana que viene) con los intendentes de su partido y con los diputados provinciales.

Movimiento

Todo esto se da en un contexto de un año donde el oficialismo provincial, pero también otras fuerzas políticas de Neuquén se están moviendo, como el PJ con la convocatoria a una interna. Además, de los libertarios y hasta del radicalismo.

Con una exigua derrota, las elecciones del año pasado le dieron a Figueroa un respaldo, tras lograr dos bancas propias en el Congreso Nacional. Pero lo más importante ahora para el gobernador será fortalecer su proyecto político provincial, integrado por un amplio abanico de partidos y espacios que en algún momento incluyó hasta a un sector de libertarios. Y donde se busca no dejar afuera, por ejemplo, a los ex intendentes con cierto peso territorial.

Figueroa intendentes.jpg Figueroa hará un nuevo encuentro con los intendentes de su partido.

El gobernador de la provincia deberá asumir, otra vez, el reto de mantener un equilibrio en la construcción de su mensaje hacia su propio electorado, a sabiendas de que una porción importante que lo votó en los comicios provinciales del 2023 después eligió a Javier Milei como presidente. Ahí se explica, también, la moderación de su discurso y los conocidos “buenos modales” con Nación, que no excluyen el marcar sus diferencias ante temas relevantes.

Las condiciones desde lo electoral serán distintas a las del año pasado cuando se renovó el Congreso, ya que los comicios provinciales irán separados de los nacionales y se hará foco en lo que estará en disputa: la gobernación de Neuquén.

De ahí la necesidad del actual mandatario neuquino de mostrar en este 2026 lo que desde el Ejecutivo se consideran pilares de la gestión, como el reordenamiento del Estado con saneamiento de las cuentas públicas, redistribución de esos recursos y obra pública.