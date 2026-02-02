Cuatro empresas interesadas en la obra que duplicará las calles pavimentadas en Junín de los Andes

En la apertura de sobres, el gobernador afirmó: “Diseñamos el programa de infraestructura más importante en la historia de la provincia y hay que valorarlo”.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes el acto de apertura de sobres de la licitación para pavimentar 73 cuadras en Junín de los Andes. “Siendo la ciudad más antigua de la provincia, se merece un programa de desarrollo como el que estamos llevando adelante”, remarcó el mandatario.

Se presentaron cuatro propuestas para ejecutar los trabajos comprendidos en la Licitación Pública Nacional N° 12/2025, que cuenta con un presupuesto oficial de 7.881.928.426,25 pesos (estimado a julio de 2025) y consiste en la pavimentación de 73 cuadras en el casco urbano de la ciudad.

Los trabajos demandarán un plazo de ejecución de 18 meses. El organismo a cargo de la obra es la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), a través de los fondos del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén (AR-L1420 BID).

“Hemos diseñado un programa de infraestructura que es el más importante en la historia de nuestra provincia y hay que valorarlo”, aseguró el gobernador en su discurso y agregó: “En los momentos que hoy se vive, que tengamos la posibilidad de desarrollar Neuquén no es un tema menor”.

pavimento junin 6

“Estas obras se van logrando si trabajamos todos juntos, si todos entendemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer”, dijo y afirmó que desde el gobierno provincial “nos hemos puesto una meta que es eliminar las injusticias y comenzar a trazar ese Neuquén post Vaca Muerta. No tenemos que esperar hasta que termine Vaca Muerta para poder desarrollarlo, sino que ya tenemos que empezar”.

Figueroa consideró que para el crecimiento de Junín de los Andes “sin lugar a dudas hay que invertir en infraestructura, en infraestructura vial y también comenzar a depurar cuáles son los problemas sustanciales que tiene la localidad”.

Destacó la posibilidad de duplicar las calles pavimentadas con “el programa de pavimento más importante que ha tenido” la localidad, que incluye no solamente la obra que se licitó hoy sino también otros trabajos en marcha entre la Provincia y el municipio. “Nos da la posibilidad de decir que Junín de los Andes va a mejorar toda su infraestructura”, indicó y añadió: “No es solo pavimento, es poner en valor una ciudad y darles bienestar a sus habitantes”.

Enumeró otras obras en ejecución y expresó: “La pavimentación de Mamuil Malal hace al desarrollo, la pavimentación de Huechulafquen con una ciclovía también es muy importante y complementa lo que se está llevando adelante en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Villa Pehuenia y toda la región”.

pavimento junin 3

Además, recordó que en la localidad se entregaron recientemente 50 viviendas e informó que “estamos trabajando para tener otras 50 para poder entregar lo más pronto posible”. “El desarrollo en Junín de los Andes va de la mano de decisiones claras”, puntualizó.

Finalmente, consideró que la obra de pavimento “es un puntapié inicial para esta reconstrucción de Junín de los Andes que tanto se merecen” y agregó: “Vamos a hacer muchas cosas más; ordenando Junín y no mintiéndole a la gente, diciéndole dónde efectivamente se puede desarrollar, dónde no se puede, qué se puede hacer y qué no se puede hacer”.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que la obra “viene a transformar históricamente la concepción de la ciudad y de la movilidad urbana en Junín de los Andes”. Detalló que la localidad tiene actualmente una red vial de 800 cuadras, de las cuales 110 están pavimentadas. “Ahí entra aún con mayor importancia la cantidad de cuadras que estamos licitando y priorizando”, consideró.

pavimento junin 2

Explicó que las cuadras que se pavimentarán inicialmente “están diseñadas estratégicamente para culminar y completar circuitos en los que se priorizaron el acceso, por ejemplo, a las escuelas, a los centros de salud y a los edificios institucionales”. “Las obras en esta gestión no se hacen por hacer: hay una planificación y un desarrollo técnico que justifica cada una de las obras en las que estamos invirtiendo”, añadió.

Por último, Bertoldi indicó que en Junín de los Andes el gobierno provincial está culminando la construcción de una escuela nueva, remodelando y ampliando otras tres instituciones educativas, desarrollando el plan estratégico de cloacas para toda la localidad, pavimentando el acceso al paso Mamui Malal y consolidando la ruta 23, entre otros proyectos. “Todas estas obras hablan de un desarrollo integral”, finalizó.

El intendente Luis Madueño indicó que la localidad “hoy tiene esta gran noticia de que se van a asfaltar calles que no habían conocido jamás ni un poquito de pavimento”. Agradeció al gobernador y destacó “la importancia del trabajo en equipo y del compromiso que siempre ha tenido el gobernador con Junín de los Andes”.

pavimento junin 5

Relató que además hay 10 cuadras de pavimento que se llevaron adelante con el gobierno provincial y agregó que “hoy estamos adoquinando calles de Junín de los Andes. O sea que estamos trabajando con tres modalidades de pavimento: flexible, articulado y rígido”.

La obra consiste en la construcción de una superficie de pavimento flexible sobre 75.447 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico, 15 centímetros de base granular, sub-base granular drenante y 30 centímetros de sub-rasante compactada y cordón cuneta integral de hormigón H20, badenes, demoliciones de cunetas, badenes y complementos existentes, reubicación de bocas de registro cloacal, demarcaciones horizontales y verticales.

Las ofertas fueron de las firmas Omega MLP SRL y Arco SRL; Perfil SRL; Briales SA y Pose SA.

También participaron del acto la vicepresidenta primera de la Legislatura provincial, Zulma Reina; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; el presidente de la UPEFE, Sebastián González y la delegada de la Región Lagos del Sur, Eliana Rivera; entre otros.