Llamado a licitación: cómo será el nuevo edificio de la escuela primaria 267

Este viernes se realizó el llamado a licitación para construir el nuevo edificio de la escuela primaria , de modalidad rural, N°267 de Arroyito, perteneciente al ejido de Senillosa. La convocatoria, a cargo de la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Infraestructura de la Provincia, prevé una inversión de 3.498.505.021 pesos. La escuela tendrá una superficie total de 931 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

La recepción de ofertas se fijó para el jueves 19 de febrero hasta las 10, y la apertura de sobres el mismo día a las 12 en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Los interesados podrán solicitar más información al correo electrónico [email protected]

Las características estructurales del edificio, que en el presente ciclo lectivo tiene una matrícula de 36 estudiantes de primero a séptimo grado, fueron consensuadas con la comunidad educativa en reuniones de trabajo junto con representantes de la cartera educativa.

La obra contempla 4 aulas para el dictado de clases, 1 aula multipropósito y otra de nivel Inicial, biblioteca y salón de usos múltiples (SUM); luego para el área de gobierno y administración contarán con oficinas de dirección, secretaría y sala de docentes; habrá además cocina, 2 depósitos, 1 sala de máquinas y 6 sanitarios con características para la inclusión, de estos uno será infantil y dos para docentes y no docentes. En el exterior, que tendrá un diseño que garantice accesibilidad, habrá rampas y escaleras, un playón recreativo, otro institucional y un espacio de estacionamiento.

La construcción se realizará con materiales tradicionales y será sismorresistente. En la zona no cubierta habrá mástiles, parquización, arbolado, bancos, luminarias, juegos y playones.

En cuanto a los servicios, tendrá planta de tratamiento de efluentes cloacales; sistema de pluviales que aprovechará la buena capacidad de absorción del suelo minimizando el impacto ambiental y promoviendo la recarga de los acuíferos locales. La provisión de energía, proveniente de la red eléctrica, se complementará con la instalación de un sistema fotovoltaico del tipo on grid -que aprovecha la potencia del sol para generar electricidad para autoconsumo-, con paneles, inversor y baterías.

La instalación contra incendio constará de extintores portátiles de polvo químico seco, se colocará señalización fotoluminiscente, luces de emergencia, puertas de salida con manijones de rápida apertura y un sistema de detección de incendios con monitoreo remoto. La calefacción será por caldera y piso radiante y se colocará un zeppelín de 7 metros cúbicos de capacidad.