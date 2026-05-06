Cómo y donde conseguir el álbum del Mundial 2026 en Neuquén

Los fanáticos ya recorren todos los kioscos de la ciudad buscando figuritas y el álbum.

La demanda por el álbum de figuritas 2026 es altísima en Neuquén.

El furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026 ya se siente en Neuquén . En todos los kioscos y jugueterías del centro neuquino la respuesta al preguntar por el álbum oficial es la misma: "no llegan".

Decenas de personas, sobre todo niños y adolescentes , recorren los locales con el fin de conseguir y comprar figuritas, con solo unos pocos lugares con disponibilidad.

Desde LM Neuquén recorrimos kioscos y jugueterías del centro neuquino para averiguar dónde se venden, cuándo llegan y cuánto salen.

Al ser consultados, en el kiosco Alvear, ubicado en la diagonal del mismo nombre frente a la Municipalidad, afirmaron que este lunes vendieron una caja de mil paquetes de figuritas en un día y 250 álbumes en 5 horas.

Album y figuritas del Mundial 2026 (5) Maria Isabel Sanchez

No hay álbumes, pero ¿dónde se compran las figuritas?

A pesar de la total ausencia de álbumes en el centro neuquino, existe un lugar puntual que tiene un stock de figuritas.

Se trata de la juguetería Flipper, ubicada en avenida Argentina entre Alberdi y Rivadavia. Allí, mientras LM Neuquén charlaba con la mujer que atendía, varios grupos de niños y adolescentes se acercaron y compraron los paquetes por decenas. Un joven llegó de no más de 15 años entró al local y preguntó "¿cuántos paquetes compro con 50 mil pesos?"

Cuánto salen los álbumes y figuritas del Mundial en Neuquén

Si bien la ausencia de álbumes y figuritas es casi total, todos los locales que están esperando a que lleguen los distribuidores tienen los precios definidos.

Los precios promedian en 18 mil pesos para el álbum y 2500 el paquete de figuritas. En algunos lugares llegan a picos de 20 mil y 3000 pesos, respectivamente, mientras que el precio más bajo que se pudo hallar fue 16 mil y 2200.

Album y figuritas del Mundial 2026 (9) Maria Isabel Sanchez

Además, siendo sponsor oficial, una conocida gaseosa tiene una promoción especial para conseguir sobres con figuritas exclusivas de la marca. Se consiguen canjeando 2 tapas grises.

Cuándo llegan los álbumes y las figuritas

Varios comerciantes de la zona afirmaron haber tenido diálogo con la distribuidora y expresaron que entre este miércoles y el viernes se reabastecerían.

Sin embargo, hay versiones cruzadas respecto a cuándo y no confirmaron cuántas unidades renovarían, por lo que se especula que sigue habiendo escasez.

A pesar de la escasez de álbumes Panini, hay alternativas

Con la alta demanda de figuritas y álbumes, surgieron alternativas a la edición oficial de Panini. Si bien tienen calidad similar de impresión, los álbumes alternativos llegan a valer menos de la mitad que el oficial.

Album y figuritas del Mundial 2026 (2) Maria Isabel Sanchez

Algunos kioscos neuquinos optaron por esa opción. En promedio salen aproximadamente $8000. Por lo que pudo corroborar LM Neuquén, hay dos opciones y ambas tienen el mismo precio. Sin embargo, las figuritas varían en precio debido a la calidad de la impresión: el álbum alternativo importado tiene algunas imágenes metalizadas y con efectos, mientras que el otro no. El primero ronda los $2000 por sobre, mientras que el segundo promedia en $1000.