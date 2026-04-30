Latorre sorprendió a todos en ESPN con un mensaje contra la FIFA y Donald Trump

Ocurrió durante el programa del Pollo Vignolo. El comentarista estará trabajando para la cadena en el Mundial 2026.

Después de su retiro como futbolista, Diego Latorre se consolidó como uno de los mejores comentaristas deportivos en ESPN . Ya sea en transmisiones la Champions, la Copa Libertadores o el torneo local. Además, participa de F90 , el programa que conduce Sebastián Vignolo en la señal de cable.

Gambeta está como panelista en algunos días de la semana, con su habitual estilo. Generalmente, las charlas son sobre fútbol, los resultados y los típicos debates de este tipo de programas.

Pero en el último de ellos, Latorre fue más allá y criticó a la conducción de la FIFA por algunas decisiones que se comunicaron en los últimos días. Una de ellas es la sanción a Gianluca Prestianni por discriminación tras el cruce con Vinicius.

Prestianni y Vinicius

Además, son conocidas las campañas de FIFA, UEFA y Conmebol contra el racismo y la discriminación. Sin embargo, en otros planos y contextos las autoridades no son tan exigentes, algo que Diego Fernando advirtió.

Latorre contra la FIFA y Donald Trump

“Las autoridades le dan el Premio de la Paz a Donald Trump. Hay un doble filo permanente", comenzó diciendo el exfutbolista de Boca, Racing y Rosario Central.

"‘Minuto de silencio’. ‘Discriminación’. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo vas a premiar a un tipo como Trump y después tener el tupé de sancionar a un tipo que discrimina? Sos parte de todo este circo", señaló con Vehemencia.

El único en el estudio que atinó a decirle algo fue Oscar Ruggeri, quien se topó con sus propias limitaciones retóricas para confrontarlo.

"Es muy contradictorio el mensaje; no se puede banalizar todo, no creo que se haga todo en pos de un fútbol transparente, saludable. Es una máscara para vender. Porque después le dan un Mundial a cualquiera. La FIFA es socia de Trump. Entonces después no podés demostrar que luchás en contra de la discriminación y a favor de los derechos. No tiene equilibrio”, sentenció Latorre.

La referencia está vinculada sobre todo a Qatar en 2022 y ahora a Estados Unidos para 2026. Además, los comentarios y las políticas de Trump están cargados de un nivel de violencia y discriminación pocas veces visto en un líder mundial de su calibre.

Embed Diego Latorre: “Las autoridades le dan el Premio de la Paz a Donald Trump. Hay un doble filo permanente. ‘Minuto de silencio’. ‘Discriminación’. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo vas a premiar a un tipo como Trump y después tener el tupé de sancionar a un tipo que discrimina? Sos parte… pic.twitter.com/7DLTtW9SfZ — Roberto Parrottino (@rparrottino) April 29, 2026

A los 91 años, Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo

Macaya Márquez se prepara para volver a hacer historia en el periodismo deportivo: si se confirma su presencia en la Copa del Mundo 2026, alcanzará su 18° Mundial consecutivo, un récord absoluto a nivel global que lo mantiene como la voz más longeva y constante en la cobertura del torneo más importante del fútbol.

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La participación del histórico analista argentino en el Mundial que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá fue anticipada en una campaña de Cabify, donde el periodista aparece como protagonista de un spot que gira en torno a su viaje rumbo a la Copa. Allí, se refuerza una idea que atraviesa varias generaciones: si hay Mundial, tiene que estar Macaya.

Su vínculo con la máxima cita del fútbol comenzó en Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 y desde entonces no se perdió ninguna edición. En ese recorrido fue testigo directo de momentos centrales de la historia del deporte: las consagraciones de la Selección argentina en Copa Mundial de Argentina 1978 y México 1986 y, más recientemente, en Catar 2022. Su presencia ininterrumpida durante más de seis décadas lo convirtió en el periodista con mayor cantidad de coberturas mundialistas del mundo.

En Qatar 2022 ya había alcanzado su 17° Mundial consecutivo, una marca inédita que lo consolidó como referencia histórica del análisis futbolístico internacional. De concretarse su presencia en la edición 2026, Macaya ampliará un récord prácticamente imposible de igualar.

A lo largo de su trayectoria cubrió torneos en distintas etapas del periodismo deportivo: desde las transmisiones radiales con escasa tecnología hasta las actuales coberturas multiplataforma, siempre con el mismo rol central como analista táctico y comentarista.

Su vigencia también se explica por una carrera que excede las Copas del Mundo. Fue protagonista de ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera, participó en transmisiones internacionales durante décadas y publicó libros dedicados al análisis del juego, consolidando un estilo propio que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de periodistas.