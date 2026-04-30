La contundente decisión que tomó la AFA sobre la sanción de Marcos Rojo ante River

El jugador recibió una importante modificación en su sanción tras una decisión de la AFA. Cómo impacta en Racing.

El proceso de Marcos Rojo en Racing corrió peligro luego de la tremenda piña que pegó en el duelo ante River , por el quiebre en la relación con el hincha del equipo debido a lo que representó ese momento: recibió la roja que marcó un antes y después en la derrota 2-0 -con responsabilidad también en el otro tanto- de local. No solo eso, sino que incluso había recibido una sanción contundente por parte de la AFA que lo privaba de jugar por una cantidad importante de partidos.

Por esa piña al defensor Lucas Martínez Quarta, el jugador había sido notificado con la sanción de cuatro partidos sin poder jugar debido a la magnitud de la piña y los dichos posteriores donde el Rojo le hizo un muestrario de insultos al árbitro del encuentro Sebastián Zunino. Sin embargo, lo que parecía una decisión inamovible, cambió por completo en las últimas horas.

La contundente decisión de la AFA

Para buena noticia de un Racing que no encuentra estabilidad en el rendimiento en el torneo local ni en el plano internacional, el defensor está disponible antes de lo previsto para disputar el Torneo Apertura. Es que presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina y le redujeron la sanción confirmada previamente.

Ante esta situación, Rojo ya cumplió con las dos fechas de suspensión debido a que estuvo afuera del equipo frente a Aldosivi y, también, contra Barracas Central. Esta decisión fue informada en el Boletín N°6885.

Cuándo volvería a jugar por el torneo doméstico

Ante esta situación adelantada por la AFA, el jugador podrá estar en la postergada fecha 9 ante Huracán que terminará con la fase de grupos del torneo local.

MARCOS ROJO RIVER RACING Marcos Rojo ya conoce su suspensión por la expulsión ante River.

Racing volvió a empatar por Copa Sudamericana: la estadística que preocupa

Racing igualó 1-1 como visitante frente a Caracas de Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y sigue sin poder salir de su mal momento.

Con este resultado, la Academia profundizó su mal momento. Los dirigidos por Gustavo Costas ganaron tan solo uno de los últimos siete partidos y la sensación es que el entrenador está en la cuerda floja. Sin embargo, los hinchas apuntan contra la dirigencia comandada por Diego Milito, acusándolo de haber armado mal el plantel. En esos últimos siete duelos, Racing cayó ante Independiente, le ganó a Independiente Petrolero en su debut en la competencia internacional, y luego perdió con River, Botafogo y empató con Aldosivi, Barracas Central y ahora Caracas.

Lo que pasó en el partido

El gol de la “Academia” en Venezuela lo hizo el delantero Tomás Pérez en el final del primer tiempo, mientras que en la primera del complemento el defensor Jesús Yendis anotó la igualdad.

Luego de un disputado primer tiempo en el que prácticamente no hubo situaciones claras, Racing se pudo poner en ventaja recién a los 42 minutos, cuando Pérez definió de cabeza dentro del área tras un centro del mediocampista Baltasar Rodríguez, quien volvió este año de su paso por el Inter Miami de Estados Unidos y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049639263927492932&partner=&hide_thread=false ¡GOL MADE IN TITA! Centro de Baltasar Rodríguez y cabezazo de Tomás Pérez para convertir su primer gol en la primera de Racing y encima a nivel internacional… ¡Qué hizo el arquero!



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Previamente, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que retornó a la titularidad luego de su lesión, desaprovechó un penal que fue atajado por el arquero rival, Frankarlos Benítez.

Sin embargo, la “Academia” sufrió nuevamente por sus propios errores y en la primera jugada del primer tiempo le permitió a Yendis que anote el gol de la igualdad, tras entrar solo al área después de una fatal desatención de la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2049627870352298302&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS!



En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing.



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En los últimos minutos ambos equipos tuvieron oportunidades claras para quedarse con el triunfo, pero les faltó puntería y se tuvieron que conformar con el empate 1-1.

Este resultado complica a Racing, que luego de tres fechas está tercero con cuatro puntos, mientras que Caracas está segunda con cinco unidades. El líder es Botafogo de Brasil, con siete.

La próxima presentación de Racing será el trascendental encuentro de este domingo ante Huracán, que definirá su clasificación o no a los playoffs del Torneo Apertura.

La síntesis del partido entre Racing y Caracas

Copa Sudamericana

Grupo E – fecha 3

Caracas (VEN) 1 – 1 Racing (ARG)

Estadio: Olímpico de la UCV

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguay).

Caracas: Frankarlos Benítez; Jesús Yendis, Luis Mago, Jesús Quintero, Eduardo Fereira; Wilfred Correa, Christian Larotonda; Michael Covea, Irving Gudiño, Charly Vegas; Adrián Fernández. DT: Henry Melendez.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Nazareno Colombo, Gastón Martirena; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris, Bruno Zuculini; Tomás Conechny, Tomás Pérez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 42m. Tomás Pérez (R).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Jesús Yendis (C).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Robert Hernández por Charly Vegas (C), 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny e Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R), 25m. Sebastián González por Adrián Fernández (C), Adrián Fernández por Baltasar Rodríguez y Matías Zaracho por Santiago Solari (R), 33m. Rodhier Lezama por Irving Gudiño (C), 35m. Damián Pizarro por Alan Forneris (R) y 40m. Miguel Vegas por Wilfred Correa (C).

Qué dijo Costas sobre el presente del equipo tras el empate ante Caracas

La Academia terminó empatando un encuentro importante ante Caracas FC, en condición de visitante, por la Copa Sudamericana. Al ver que su equipo no termina de dar las muestras necesarias para tener un rendimiento claro, el entrenador Gustavo Costas expresó su opinión sobre el presente: "Sabemos que nos está costando mucho y por eso tenemos que dar más y tenemos que estar más atentos y concentrados".

“No acertamos y sabemos que tenemos que estar más fríos a la hora de la definición... Llegamos y tenemos más situaciones del rival, pero no estamos pudiendo convertir y eso nos cuesta partidos”, sumó ante la prensa.