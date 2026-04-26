Teo Gutiérrez rememoró el episodio con el arma en Racing tras el clásico: "Necesitaba cariño"

El colombiano se remitió al conflicto en el vestuario que se produjo tras un duelo ante Independiente, que el Rojo ganó por 4-1.

La figura de Teó Gutiérrez volvió a quedar en el centro de la escena tras recordar uno de los episodios más polémicos de su carrera, ocurrido durante su paso por Racing en 2012. Aquella noche, luego de la dura derrota 4-1 frente a Independiente en el clásico, el delantero fue expulsado y protagonizó un tenso cruce en el vestuario visitante. En ese contexto, sacó un arma y el hecho marcó un antes y un después en su ciclo dentro del fútbol argentino.

Con el paso del tiempo, el colombiano ofreció una mirada más introspectiva sobre lo sucedido, alejándose del conflicto para poner el foco en lo emocional. “ Volvería a ese momento y abrazaría a Teo . Necesitaba el cariño y no lo tuve. Fue un momento difícil”, expresó al recordar aquel episodio.

En la misma línea, el atacante cafetero evitó apuntar contra sus compañeros de aquel plantel y asumió su responsabilidad en lo ocurrido. “No le echo la culpa a nadie de mis compañeros, me encerré mucho en mí mismo. Nada que reprocharles, me hicieron crecer”, afirmó. Además, agregó: “No juzgo a nadie, al contrario, fui muy feliz en la Academia”. Así, dejó en claro que, pese al conflicto, guarda un recuerdo positivo de su paso por el club.

El buen recuerdo de Teo Gutiérrez sobre los hinchas de Racing

Más allá del episodio, el mundialista con el seleccionado latinoamericano destacó el vínculo con los hinchas y el rendimiento que tuvo dentro del campo de juego. “Mi mejor momento fue en Racing. Aparte la gente me brindó todo”, sostuvo, antes de añadir: “Yo creo que le debo mil excusas al hincha de Racing por lo que pasó, pero en la cancha lo di todo y fue recíproco el amor que me dieron”. En su paso por el elenco de Avellaneda disputó 41 partidos y convirtió 21 goles, cifras que reflejan su impacto deportivo.

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Tras aquel conflicto, el colombiano dejó el club y continuó su carrera, incluyendo etapas exitosas en River, donde conquistó títulos locales e internacionales. Con el tiempo, su relato sobre lo ocurrido en aquel vestuario se transformó en una muestra de madurez personal e incluyó hasta un reencuentro con Sebastián Saja, el otro protagonista de la historia: "Nos vimos hace poco y nos dimos un abrazo".