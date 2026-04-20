Las explosivas declaraciones de Gustavo Costas contra sus dirigidos luego del empate de Racing con Aldosivi

Racing empató 1 a 1 en su visita a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi por una nueva fecha del Torneo Apertura. Lo cierto es que el resultado no cayó bien en el mundo de la Academia ya que el equipo no pudo contra el Tiburón, uno de los conjuntos más flojos del torneo, y sólo rescató un punto con una producción alarmante. Pero su anemia futbolística quedó en un segundo plano al lado del cimbronazo que se produjo en el vestuario tras las bombas de Gustavo Costas en conferencia de prensa.

Las explosivas declaraciones del técnico apuntaron al aspecto relacionado con el compromiso y causaron malestar en algunos jugadores, más allá de ser evidente que varios de sus futbolistas ya no juegan con la misma intensidad ni incentivación de otros tiempos. Muchos de ellos, ya desgastados y con permanencia en el club porque no pudieron irse en el último mercado de pases.

"Vamos a ver cómo seguimos, a hablar con los jugadores. Se los dije en el entretiempo, esto no es un problema táctico, es un problema de actitud y eso me molesta. Disculpen, pero la verdad que estoy muy mal después del partido desastroso que hicimos", disparó el DT en la conferencia de prensa. Tan caliente estaba que sólo quiso hablar él, sin escuchar preguntas de los periodistas.

image

Según informó el diario Olé, sus palabras fueron mal tomadas por integrantes del grupo, aunque no específicamente las referidas a la falta de entrega. Sin ir más lejos, un rato antes, en el campo de juego, un líder como Bruno Zuculini también ponía el foco en el mismo aspecto. "A los jugadores lo que no les gusta es que el técnico no haga autocrítica", comentaron desde el entorno de la Academia.

El cortocircuito con Santiago Solari

El ambiente en Racing no es de los mejores. A los resultados negativos se le suman la falta de actitud que los propios protagonistas y las declaraciones de Gustavo Costas que generaron una atmósfera densa en el vestuario. Y como parte de esto, en las últimas horas salió a la luz un conflicto que involucró a Santiago Solari en una práctica.

Desde el club indicaron, a través de un parte médico, que el jugador quedó afuera de los citados para el cruce con Aldosivi por una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha, molestia que tuvo sobre la cicatriz de su último desgarro. Pero también fue cierto que sucedieron chispazos en el entrenamiento previo al empate 1-1 con el Tiburón, en el estadio José María Minella.

image

Durante el ensayo matutino del sábado, en una jugada el Chino incurrió en juego brusco sobre un juvenil y eso generó que recibiera retos. Enojado por la situación, el extremo abandonó el ensayo y se fue al vestuario, donde posteriormente tuvo una acalorada discusión con un compañero.

Tras ello, el delantero, que venía de una floja actuación, fue marginado de la lista de 24 futbolistas que se subieron al avión rumbo a Mar del Plata. En el regreso del plantel a los entrenamientos, este lunes Solari volvió a entrenarse a la par del plantel y, al menos desde lo físico, estará en condiciones de reaparecer este viernes ante Barracas Central. Claro que resta saber si la actitud que tuvo en la práctica no tendrá consecuencias que lo sigan dejando afuera de los 11.