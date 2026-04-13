Marcos Rojo, el apuntado: los mejores memes sobre la victoria de River ante Racing

El defensor quedó en el centro de las críticas por el error en el fondo que cambió el resultado del encuentro y la roja sobre el final del partido. Los mejores.

River se llevó un triunfazo en el clásico ante Racing debido a que pegó en el momento justo donde el equipo de Gustavo Cosatas falló en su defensa. Con un Facundo Colidio encendido y Sebastián Driussi en un gran presente renovado desde la lleagada de Coudet, el millonario no perdonó para sumar la sexta victoria en los últimos siete partidos jugados.

Marcos Rojo es uno de los nombres que más resonó tras el clásico disputado por una falla clave e inevitable que tuvo en el primer tanto, q le permitió a Colidio quedar mano a mano con Cambeses que poco pudo hacer ante la corrida del delantero. Por su falla en el cruce, y por la expulsión que tuvo a los 80 minutos de partido tras pegar una piña en el área rival, se convirtió en el centro de los apuntados por los memes.

La historia de Marcos Rojo en los clásicos en el fútbol argentino sumó otro triste capítulo. Luego de algunas expulsiones ante River vistiendo la camiseta de Boca , ahora la historia se repitió pero defendiendo los colores de Racing . Para colmo, antes había regalado un gol.

la vida desde que la basura humana de rojo no juega en Boca pic.twitter.com/3Xm1THgkuH

El central que supo jugar en la Selección Argentina falló al intentar cruzar a Facundo Colidio, en una decisión arriesgada siendo el último hombre. Quedó pagando y dejó al delantero del Millonario solo frente a Facundo Cambeses, permitiendo el primer y único gol del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043473931386908971&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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Los nervios de todo Racing, incluidos los hinchas, aumentaron luego de esa situación. Al final de la primera etapa, Rojo se fue insultando al árbitro Sebastián Zunino, reclamándole un supuesto penal antes del gol de River. Las cámaras lo enfocaron y se vio que le dijo "cara de ver..".

Pero la situación que terminó por colmar la paciencia del Cilindro llegó en el complemento: a los 32 minutos, en una de las ya clásicas jugadas de Marcos Rojo, golpeó en la nuca sin ningún tipo de reparo a Lucas Martínez Quarta. Aunque ni el árbitro ni el línea lo advirtieron, el VAR no tardó en llamas y la resolución fue acertada: tarjeta roja directa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043490809379463366&partner=&hide_thread=false ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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El ex Boca y Manchester United no aflojó: cuando Zunino le mostró la roja, le dijo que era un "hijo de re mil p...". De esta forma, el defensor podría ver una sanción disciplinaría mayor a la que prevé la roja directa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043491643752394922&partner=&hide_thread=false "SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJOS LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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Quienes hicieron notar su descontento en ese momento fueron los hinchas presentes en el estadio: aún insultando, Marcos Rojo se fue corriendo al vestuario mientras bajaban silbidos desde todas las esquinas del Cilindro de Avellaneda.

Así fue la victoria de River ante Racing

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una presión alta que dejó mano a mano al delantero Santiago Solari, que definió desde el borde del área grande pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó con mucha velocidad y se quedó con el disparo.

A los 17 minutos, en un contraataque, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez pudo entrar al área por el costado izquierdo y sacar un disparo cruzado, aunque definió incómodo y su tiro salió ancho.

Cuatro minutos después, luego de un centro atrás del delantero Ian Subiabre desde la izquierda, el volante Tomás Galván definió desde el borde del área, con un tiro bajo y centralizado que fue despejado por el arquero Facundo Cambeses.

River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0.

Racing volvió a llegar a los 39 minutos del primer tiempo: al defensor Ezequiel Cannavo le quedó una pelota suelta dentro del área grande para sacar una definición rápida, que se desvió en un defensor antes de irse al córner.

Cuatro minutos después, luego de un conjunto de errores de la defensa local, el atacante Sebastián Driussi remató desde el costado derecho del área grande, con un tiro que fue despejado de cabeza por el defensor Agustín García Basso a pocos metros de la línea de gol.

Con tiempo cumplido, luego de un gran pase de taco y de primera de Driussi, Colidio apareció en libertad para rematar de primera desde el punto del penal, aunque su disparo salió alto.

La primera llegada del complemento fue del local, cuando “Maravilla” Martínez recibió un pase largo de Cambeses, luchó y superó con el cuerpo la marca del defensor Germán Pezzella y quiso levantar la pelota para superar la salida de Beltrán, aunque su disparo quedó en el techo del arco.

A los 31 minutos, luego de un nuevo pase largo del guardameta de la “Academia”, el mediocampista Aníbal Moreno erró en un rechazo de cabeza y terminó prolongando la trayectoria, por lo que permitió una trepada por derecha del delantero Duván Vergara, que buscó el primer palo pero no pudo superar al arquero de River, que desvió al córner.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta.

El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.