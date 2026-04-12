Tres extranjeros fueron detectados intentando ingresar ilegalmente a la Argentina

Un procedimiento policial permitió la detección de tres ciudadanos que ingresaban durante la madrugada al país de forma irregular.

A través de un procedimiento policial, a cargo de la División Tránsito de Junín de los Andes, se detectó que tres ciudadanos extranjeros ingresaron de forma ilegal al país . La entrada al país se realizó a pie y fue alertada por efectivos que cumplían con sus funciones en el sector.

El operativo fue llevado a cabo durante la madrugada, alrededor de las 3:40 horas, sobre la ruta nacional 23 a la altura de la Estancia Palithue. Allí efectivos policiales que se encontraban en cumplimiento de sus funciones, fueron alertados sobre la presencia de tres hombres que se desplazaban a pie y realizando señas con linternas en dirección a la ciudad.

En el marco del operativo preventivo, una unidad policial se trasladó de inmediato al sector señalado. Al arribar, los uniformados lograron ubicar a los tres individuos, procediendo a su correcta identificación, tratándose de ciudadanos ecuatorianos .

Esta situación se remonta a un episodio similar ocurrido días atrás, cuando por segunda vez dos ciudadanos chilenos fueron expulsados del país, ya que tenían una prohibición vigente para permanecer en Argentina. En este caso fueron detectados sobre la ruta nacional 22 a la altura de Zapala.

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Los extranjeros ingresaron por un paso fronterizo no habilitado

Durante el procedimiento a los hombres del Ecuador, manifestaron haber ingresado al territorio argentino desde Chile por un paso no habilitado, evitando los controles fronterizos formales.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia migratoria, se dio inmediata intervención a personal de Gendarmería Nacional.

Todos fueron trasladados hacia una dependencia de la fuerza federal, donde se continuaron las actuaciones correspondientes, previéndose su derivación a las autoridades migratorias del paso internacional Mamuil Malal.

Reingreso ilegal y expulsión de ciudadanos chilenos

El pasado miércoles por la mñana, se conoció el ingreso ilegal de dos ciudadanos oriundos de Chile al país. Efectivos de la Policía de Neuquén identificaron a dos hombres que circulaban por la vía pública. Tras las verificaciones realizadas mediante el sistema de la División Análisis Estratégico, se logró establecer sus verdaderas identidades y detectar antecedentes migratorios recientes.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, los individuos ya habían sido notificados el 27 de marzo por la Dirección Nacional de Migraciones del rechazo de ingreso al país, tras un procedimiento realizado en el Paso Internacional Icalma. En ese momento, se les impuso una prohibición de reingreso.

Pese a esa medida, la policía constató que ambos hombres volvieron a ingresar al territorio argentino infringiendo la normativa vigente. Este hecho configura una reincidencia en una conducta migratoria irregular.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes y coordinar un operativo conjunto. En ese marco, se trabajó junto a personal de Migraciones y de la Gendarmería Nacional Argentina.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que la situación constituye una violación a la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, que regula el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

Finalmente, los dos ciudadanos fueron trasladados bajo custodia hasta el Paso Fronterizo Pino Hachado, donde se concretó su expulsión del territorio argentino hacia Chile.