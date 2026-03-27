Villa Pehuenia: deportaron a dos extranjeros por ingreso ilegal al país

Se delataron solos por generar disturbios en la vía pública de esa localidad cordillerana.

Los vecinos de la localidad de Villa Pehuenia fueron quienes advirtieron a las autoridades locales que dos hombres estaban provocando disturbios en la vía pública. Tras las actuaciones, ambos fueron deportados este viernes.

De esa manera, efectivos de la Comisaría 47° intervinieron tras un llamado de vecinos del sector comercial, quienes alertaron sobre la presencia de dos hombres que pedían dinero y se enojaban al no recibirlo, lo que derivó en disturbios .

Ni bien llegaron al lugar, los policías identificaron a ambos sujetos quienes aseguraron ser de nacionalidad uruguaya y chilena, pero no contaban con documentación que acredite su identidad ni su ingreso legal a la Argentina.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal de Zapala, se dispuso la detención por infracción a la Ley de Migraciones y al Código Aduanero.

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Luego de las actuaciones correspondientes y la intervención de autoridades migratorias, se confirmó la permanencia ilegal en el país.

Finalmente, este viernes 27 de marzo, ambos hombres fueron deportados a Chile a través del Paso Internacional Icalma y notificados de la prohibición permanente de ingreso a la Argentina.

Expulsaron del país a cinco chilenos

A principios de marzo se llevó a cabo un impresionante operativo por el personal de la Dirección Delitos de la provincia de Neuquén terminó con cinco personas oriundas de Chile demoradas y expulsadas del país.

En el marco de las tareas investigativas orientadas a la búsqueda de evadidos de la Justicia y la prevención de delitos organizados, los uniformados realizaron un allanamiento en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga de la capital neuquina. Un llamado fue la clave para descubrir a los extranjeros.

Los investigadores recibieron información sobre la presencia de ciudadanos chilenos en un hospedaje. La sospecha sobre un posible hombre con pedido de captura vigente encendió las alarmas.

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Rápidamente, un grupo conformado por 15 efectivos se dirigió al lugar para dar con los sospechosos. Al momento de salir del hotel, aproximadamente a las 19.30 del pasado 3 de marzo, los hombres fueron identificados. Cuando se corroboraron sus identidades, se detectaron inconsistencias en los datos filiatorios aportados y se procedió a su demora para averiguación de antecedentes.

Los efectivos consultaron con la Dirección Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile. La respuesta fue contundente. Ya que confirmaron que los cinco hombres habían ingresado de manera ilegal al país, uno de ellos registraba pedido de captura vigente en su país de origen, con prohibición de salida.

Sin embargo, la situación sumó más dramatismo cuando, al momento de retirar sus pertenencias del hotel,uno de los demorados exhibió una valija. El contenido de la misma era altamente peligroso; en su interior guardaba una pistola calibre 9, dos cargadores de pistola, 48 municiones 9 mm y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.