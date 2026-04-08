Por segunda vez, dos ciudadanos chilenos fueron expulsados por ingresar ilegalmente a Argentina

Los hombres fueron trasladados por la policía hacia el paso fronterizo. Es la segunda vez en menos de dos semanas.

Un procedimiento policial en la provincia de Neuquén terminó con la insólita expulsión de dos extranjeros por haber ingresado de manera ilegal al país. La situación fue doblemente grave, ya que los mismos tenían una prohibición vigente para permanecer en Argentina .

El operativo se realizó esta mañana sobre la Ruta Nacional 22 en el marco de controles preventivos en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, a la altura del kilómetro 1400 en Zapala , cuando efectivos de la Policía de Neuquén identificaron a dos hombres que circulaban por la vía pública. Tras las verificaciones realizadas mediante el sistema de la División Análisis Estratégico, se logró establecer sus verdaderas identidades y detectar antecedentes migratorios recientes.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, los individuos ya habían sido notificados el 27 de marzo por la Dirección Nacional de Migraciones del rechazo de ingreso al país, tras un procedimiento realizado en el Paso Internacional Icalma. En ese momento, se les impuso una prohibición de reingreso.

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Reingreso ilegal y expulsión

Pese a esa medida, la policía constató que ambos hombres volvieron a ingresar al territorio argentino infringiendo la normativa vigente. Este hecho configura una reincidencia en una conducta migratoria irregular.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes y coordinar un operativo conjunto. En ese marco, se trabajó junto a personal de Migraciones y de la Gendarmería Nacional Argentina.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que la situación constituye una violación a la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, que regula el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

Finalmente, los dos ciudadanos fueron trasladados bajo custodia hasta el Paso Fronterizo Pino Hachado, donde se concretó su expulsión del territorio argentino hacia Chile.

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Demoraron y expulsaron del país a cinco chilenos

Un operativo policial realizado el 3 de marzo en Neuquén terminó con cinco ciudadanos chilenos demorados y expulsados del país, luego de confirmarse que habían ingresado de manera ilegal al territorio argentino.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección Delitos de la Policía de Neuquén en un hotel ubicado sobre la avenida Olascoaga, en el marco de tareas investigativas orientadas a la búsqueda de evadidos de la Justicia y la prevención del delito organizado.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se inició tras un llamado que alertó sobre la presencia de extranjeros en el lugar. Al arribar, los efectivos identificaron a cinco hombres y detectaron inconsistencias en los datos filiatorios aportados, por lo que se dispuso su demora para averiguación de antecedentes.

Las consultas realizadas a la Dirección Nacional de Migraciones y a autoridades chilenas confirmaron que los cinco habían ingresado ilegalmente al país, mientras que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente en Chile.

Durante el procedimiento, además, se secuestró una pistola calibre 9 mm, cargadores y municiones, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Finalmente, los cinco hombres fueron puestos a disposición de Migraciones, que dispuso su expulsión inmediata del territorio argentino. Uno de ellos quedará detenido al ingresar a Chile, en cumplimiento de la orden judicial vigente.