Tremendo: el picante gesto de Marcos Rojo a los hinchas de Independiente tras la derrota de Racing en el clásico

Una vez que se consumó el pitazo final, el zaguero ex Boca reaccionó de mala manera ante las burlas de los hinchas y los fue a buscar.

Independiente le ganó a Racing un clásico repleto de picante en el Libertadores de América y las chicanas contra el máximo rival no pararon de surgir en las últimas horas: en medio de los meses en las redes sociales, apareció un video de Marcos Rojo que llenó de furia a los fanáticos de la Academia. Apenas culminó el encuentro que le dio el triunfo al elenco de Avellaneda, el central ex Boca estalló contra los hinchas del elenco local y los fue a buscar.

Una vez que los futbolistas del conjunto comandado por Gustavo Costas se retiraron a los vestuarios, el zaguero levantó la cabeza y se dirigió a la platea de manera desafiante. Allí lo estaba aguardando un grupo de seguidores del Diablo, que no dudó en insultarlo. El subcampeón del mundo con la Selección Argentina, lejos de amedrentarse, los saludó e hizo un gesto con los dedos pulgar e índice. Posteriormente, acompañó a sus compañeros para meterse en el túnel.

El video, por supuesto, no salió a la luz durante la transmisión principal del compromiso, pero rápidamente se viralizó en plataformas como X. Se trató de otro momento polémico en un encuentro que estuvo repleto de aristas: desde el penal errado por Maravilla Martínez , que derivó en las risas y la provocación de Rodrigo Rey ; hasta el tanto de Gabriel Ávalos que generó la algarabía del plantel conducido por Gustavo Quinteros . Encima, se produjo cuando el central está más que cuestionado por la parcialidad blanquiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2040573226460299347&partner=&hide_thread=false "SON CHICOS"



De: Marcos Rojo

A: INDEPENDIENTE



El defensor de Racing se fue haciendo gestos después de perder el clásico de Avellaneda pic.twitter.com/Kdnvg7z8bE https://t.co/fWFoXXyrrc — PaseClave (@paseclave__) April 4, 2026

Maravilla erró un penal e Independiente estiró su paternidad ante Racing

Independiente le ganó 1-0 como local a Racing, en un durísimo encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que fue una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”. El único gol del encuentro lo hizo el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

El “Rojo” comenzó mejor y en solo siete minutos ya tuvo tres tiros de esquina a su favor. Sin embargo, ninguna llegada fue clara y el partido se volvió muy friccionado. La primera de peligro fue para Racing, cuando Solari probó de chilena a los 11 minutos y la pelota pasó muy cerca del palo derecho defendido por Rodrigo Rey.

La primera amarilla del partido se la llevó el mediocampista de la “Academia” Santiago Sosa, quien fue amonestado a los 21 minutos por un codazo. Sobre el cierre de la primera etapa, el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal claro para Racing luego de una mano en el área de Independiente. Sebastián Valdéz dejó el brazo extendido y el juez lo amonestó, pero lo increíble vendría luego. Maravilla Martínez fue el encargado de ejecutar y la quiso picar, pero se fue por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040540600693330074&partner=&hide_thread=false El saltito de Maravilla después del penal lo dice todo...



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El arquero Rodrigo Rey corrió a abrazarlo entre risas, cuando parecía que se venía un reproche por intentar picarla, pero tanto el capitán de Independiente como el delantero de la Academia se lo tomaron con humor. Kevin Lomónaco también se sumó a las felicitaciones irónicas.

En el inicio del complemento, el partido fue totalmente distinto. Ambos equipos tuvieron oportunidades claras para abrir el marcador: por el lado de Racing, Solari tiró un centro rasante para Maravilla que entraba solo para definir frente a Rey, pero la pelota se trabó entre sus piernas en una jugada igual que increíble que la del penal.

Minutos más tarde de esta situación, Independiente tuvo su mejor jugada del encuentro, luego de una conexión entre Santiago Montiel y Santiago Arias, que terminó con un centro improvisado de chilena de Gabriel Ávalos que conectó Ignacio Malcorra, aunque la pelota rebotó en un defensor del equipo visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040555719099891815&partner=&hide_thread=false ¡¡SIEMPRE EL GOLEADOR!! ¡¡BUSCAPIÉ DE MONTIEL Y GOL DE ÁVALOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE VS. RACING EN EL CLÁSICO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lEjZFZFGrl — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

Luego de algunos minutos difíciles, el Rojo pudo retomar el dominio y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos puso en ventaja al local a los 80 minutos de partido al definir en el área chica tras un gran pase de Santiago Montiel.

Con este triunfo, Independiente llegó a los 17 puntos y volvió a meterse en puestos de playoffs, mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en la Zona B. En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en “La Bombonera” ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.