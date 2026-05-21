Tras la victoria de Católica, esto necesita Boca para clasificar en la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda ya sabe lo que deberá hacer para poder pasar a la siguiente instancia del certamen continental.

Universidad Católica venció 2-0 a Barcelona de Ecuador y cerró la quinta fecha del grupo D en la Copa Libertadores . Con este resultado, Boca ya conoce lo que necesita el próximo jueves, en su encuentro con los chilenos en La Bombonera , para clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Todos los ojos de los hinchas Xeneizes estaban puestos en el encuentro en Chile, ya que los diferentes resultados planteaban distintos escenarios para el trascendente partido del próximo jueves.

¡DOBLETE DE ZAMPEDRI Y CATÓLICA LE METE PRESIÓN A BOCA! Universidad Católica jugó con uno más desde los 10 minutos del primer tiempo y logró un triunfo clave gracias al doblete de Fernando Zampedri Así, Boca está OBLIGADO A GANAR en la última fecha para avanzar de… pic.twitter.com/AAAOj1aPO8

Esto necesita Boca para seguir en la Copa Libertadores

Boca recibirá el jueves a la Universidad Católica en La Bombonera, con la obligación de conseguir los tres puntos para seguir en competencia en La Copa Libertadores. Cualquier otro resultado lo dejará sin chances.

Esto se debe a que actualmente, el grupo tiene a los chilenos en el primer puesto con 10 puntos, seguidos por Cruzeiro que tiene 8, Boca con 7 y Barcelona, ya eliminado con solo 3 unidades.

Si Boca gana, quedará igualado con Católica, pero teniendo la ventaja en el desempate olímpico, que es el nuevo método que se utiliza. Solo podrá clasificar primero si los brasileros pierden o empatan ante Barcelona.

Si Boca empata, por más que Cruzeiro pierda contra los ecuatorianos, el desempate olímpico entre ambos, favorece a los de Brasil, que vencieron y empataron contra los de Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2057650147803140267?s=20&partner=&hide_thread=false Universidad Católica ganó 2-0 a Barcelona SC y es puntero del grupo, mientras que los de Guayaquil quedaron sin chances y terminarán últimos.



#Boca, solo le servirá GANAR el jueves 21.30 hs en #LaBombonera para pasar a los 8vos de final de la Copa #Libertadores.



Cualquier… pic.twitter.com/RFuMYUNglg — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 22, 2026

Lo que Boca se aseguró con la derrota de Barcelona, es la clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana, por lo que si queda afuera de la Libertadores, seguirá teniendo competencia internacional en el siguiente semestre.

Boca ya comenzó a pensar en el mercado de pases

El equipo de Claudio Úbeda debe ganar o ganar para seguir con vida en la competición y se jugará todo el semestre el próximo jueves en La Bombonera. Con esa obsesión por la séptima, Juan Román Riquelme y compañía saben que deben reforzar el equipo de cara a los hipotéticos cruces de la copa, camino a la final.

En ese contexto, una relación que se había terminado tormentosamente y que parecía sentenciada va camino a revivir. Boca y Sebastián Villa era un vínculo totalmente roto, cuando el jugador se fue por la puerta de atrás hace tres años. Hasta se especuló con un posible pase a River. Sin embargo, algo cambió y, tras algunos indicios, ahora el club le abre las puertas a un posible regreso.

Hoy por hoy, para Boca, Villa es prioridad ya que en materia de ataque hoy el diagnóstico de lo que el Xeneize debe mejorar, a partir del análisis de Juan Román Riquelme y sus colaboradores cercanos, de cara al mercado de pases y contemplando lo que tiene el plantel y lo que perderá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2057463749393469804?s=20&partner=&hide_thread=false SEBASTIÁN VILLA ES EL PRINCIPAL APUNTADO DE BOCA PARA ESTE MERCADO.



Vía @DiarioOle. pic.twitter.com/yA9hZ8RCJA — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 21, 2026

Es que es prácticamente un hecho que Exequiel Zeballos no continuará en el club (se espera una venta inminente) y eso activará la urgencia que, de todos modos, se entiende hay para reforzar en la zona decisiva. También se sigue especulando con la llegada de Dybala, que apunta a ser una de las novelas del mercado.