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Boca fue perjudicado por el arbitraje y empató ante Cruzeiro

El Xeneize quedó vivo con la igualdad, pero estará obligado a ganar en la última jornada ante Universidad Católica.

Boca empató ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Boca empató ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro estuvo lleno de polémicas, ya que el árbitro le anuló un gol y no le dio un claro penal en la última jugada del partido.

Úbeda cambió un poco el equipo: por obligación, reemplazó a Bareiro (lesionado) por Milton Giménez y al Ruso Ascacibar (suspendido por dos fechas) por Tomás Belmonte. Por una cuestión de rendimiento, Malcom Braida jugó en el lateral derecho, en lugar de Weigandt.

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Así fue el partido entre Boca y Cruzeiro

En solo un minuto de juego, Boca avisó con Merentiel, que tomó un rebote tras un centro de Braida y le quemó los guantes a Otávio. El Xeneize también se plantó en la salida del rival, presionando bien arriba.

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A los siete minutos, el arquero brasilero le volvió a ganar la pulseada al delantero uruguayo, que anticipó un centro de Blanco, pero la definición le volvió a salir muy al medio.

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A los 12 minutos, Boca acorraló a Cruzeiro en su propia área y Giménez se erró un gol clarísimo: tras un flojo despeje del arquero de Cruzeiro, el delantero definió al cuerpo y desperdició una situación clave para el 1-0.

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A los 15 minutos, Leandro Paredes tiró un gran centro al segundo palo para que Merentiel levante la pierna y la empuje en la línea, para poner el 1-0 y desatar el desahogo de la gente en La Bombonera.

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A los ocho minutos del segundo tiempo, cuando Boca se tiraba demasiado atrás, Fágner apareció por la zona derecha y le pegó al primer palo de Brey, que no pudo detener el disparo, con el que Cruzeiro puso el 1-1. El árbitro revisó la jugada en el VAR por una mano en el inicio de la jugada, pero terminó convalidando el tanto.

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A los 63 minutos, el visitante tuvo una jugada muy clara para el 2-1: un gran pase filtrado por izquierda para Pereira, que quedó mano a mano con Brey y decidió tirar el centro atrás para Christian, que definió apenas cruzado.

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Boca, en un momento flojo del partido, recibió una buena noticia: Gerson se fue expulsado en Cruzeiro por un criminal planchazo a Paredes, que luego estuvo a punto de poner el 2-1 de tiro libre.

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Zeballos, que ingresó por Belmonte luego de la expulsión, tuvo dos chances para el 2-1: primero con una definición de derecha que tapó muy bien el arquero, y luego con un cabezazo que pasó a centímetros del palo.

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En la última del partido, luego de que el VAR le anulara el 2-1 a Merentiel, hubo una mano clara de penal en el área de Cruzeiro, y el árbitro decidió de manera insólita terminar el partido sin revisar la acción.

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Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro

  • Copa Libertadores.
  • Grupo D.
  • Fecha 5.
  • Boca - Cruzeiro.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
  • VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Bruno Rodríguez, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

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