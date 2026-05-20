La criminal patada a Paredes, a menos de un mes para el Mundial

El volante de Boca recibió una fuerte plancha de Gerson, que se fue expulsado tras la revisión del VAR.

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro por Copa Libertadores , y más allá de las polémicas con el arbitraje, hubo una jugada que llamó la atención no solo de La Bombonera, sino también de la selección argentina: Leandro Paredes recibió una criminal patada de Gerson, que le valió la expulsión.

Cuando el partido estaba más complicado para el Xeneize, el volante que irá al Mundial 2026 , se tiró a barrer cerca del área rival y recibió una fuerte plancha a la altura de la rodilla, que generó un fuerte susto para los hinchas.

El PLANCHAZO de GERSON a LEANDRO PAREDES que le costó la ROJA vía VAR. pic.twitter.com/H4S6vGGCAD

La fuerte patada a Paredes, que asustó a Scaloni

Boca mereció ganar ante los brasileros por Copa Libertadores, pero no pasó del empate y definirá en la última fecha del grupo ante Universidad Católica. Cuando en el segundo tiempo el ritmo del encuentro lo manejaba el visitante, el Xeneize volvió a marcar diferencia al quedarse Cruzeiro con diez jugadores.

Gerson fue expulsado por un planchazo criminal ante Paredes en el borde del área, que el árbitro Valenzuela, de una pobre performance, tuvo que ser asistido por el VAR para mostrar la tarjeta roja al brasilero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2056917771754033608?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSIÓN EN CRUZEIRO! Gerson, figura brasilera, es expulsado tras una fuerte infracción sobre Paredes



67' | Boca 1 - 1 Cruzeiro



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy pic.twitter.com/r5ibsRLXJU — telefe (@telefe) May 20, 2026

Así fue el empate entre Boca y Cruzeiro

A los 12 minutos, Boca acorraló a Cruzeiro en su propia área y Giménez se erró un gol clarísimo: tras un flojo despeje del arquero de Cruzeiro, el delantero definió al cuerpo y desperdició una situación clave para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataTactica/status/2056899580185219167?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO QUE LE SACÓ EL ARQUERO A GIMÉNEZ!



Otávio le sacó una bocha abajo del arco a Milton Giménez, que estaba habilitado.pic.twitter.com/z0afKzjiJx — FutbolTactico (@DataTactica) May 20, 2026

A los 15 minutos, Leandro Paredes tiró un gran centro al segundo palo para que Merentiel levante la pierna y la empuje en la línea, para poner el 1-0 y desatar el desahogo de la gente en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPerimetro3/status/2056899921052057902?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DE MERENTIEL CON UN PASE MAGNIFICO DE PAREDES



Como con un guante en el pie, Paredes hizo que Merentiel le "robara" el gol. Que pegada que tiene Leandro, por dios, que jugador.#Boca #Libertadorespic.twitter.com/3UlmSYoQ2h — ElPerimetro (@ElPerimetro3) May 20, 2026

A los ocho minutos del segundo tiempo, cuando Boca se tiraba demasiado atrás, Fágner apareció por la zona derecha y le pegó al primer palo de Brey, que no pudo detener el disparo, con el que Cruzeiro puso el 1-1. El árbitro revisó la jugada en el VAR por una mano en el inicio de la jugada, pero terminó convalidando el tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2056915046660268166?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE CRUZEIRO! Fagner empata el partido con un bombazo que no pudo impedirlo Brey



54' | Boca 1 - 1 Cruzeiro



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy pic.twitter.com/5QbwUexWWU — telefe (@telefe) May 20, 2026

A los 63 minutos, el visitante tuvo una jugada muy clara para el 2-1: un gran pase filtrado por izquierda para Pereira, que quedó mano a mano con Brey y decidió tirar el centro atrás para Christian, que definió apenas cruzado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056916963448762645?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER COMO ESTO NO TERMINÓ EN GOL DE CRUZEIRO! Christian tuvo el 2-1 ante Boca pero la pelota se fue por muy poco.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/79vq0GA5LP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Zeballos, que ingresó por Belmonte luego de la expulsión, tuvo dos chances para el 2-1: primero con una definición de derecha que tapó muy bien el arquero, y luego con un cabezazo que pasó a centímetros del palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2056920349464314075?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO TUVO EL CHANGUITO! Cabezazo de Zeballos que se va apenas desviado



77' | Boca 1 - 1 Cruzeiro



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy pic.twitter.com/Rvsr6Jhxc9 — telefe (@telefe) May 20, 2026

En minutos de descuento, Merentiel marcó el 2-1 tras tomar un rebote en el área y colocarla en el segundo palo, pero el VAR llamó al árbitro por una mano previa de Delgado y lo anuló. Boca se quejó fuertemente porque cobró esta y no la del gol de Cruzeiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2056923429496901959?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BOCA! Miguel Merentiel sobre el final le da la victoria al Xeneize



90' | Boca 2 - 1 Cruzeiro



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy pic.twitter.com/IXsALOCOzw — telefe (@telefe) May 20, 2026

En la última del partido, Valenzuela nuevamente fue protagonista, cuando Romero, capitán de la visita, tocó la pelota con la mano en el área en un claro penal para el Xeneize, y el árbitro decidió terminar el encuentro sin ir a revisar la jugada, generando una avalancha de los jugadores.